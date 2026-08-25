Kriti Sanon Ad Controversy: ‘भाई को बिकिनी में बांधोगी…’, कृति सेनन के Ad लुक पर मचा बवाल, कंगना रनौत ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

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Sanskriti Jaipuria
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Kriti Sanon Ad Controversy: कृति सेनन के रक्षाबंधन विज्ञापन पर विवाद बढ़ गया है. उनके मॉडर्न आउटफिट को लेकर आलोचना के बीच कंगना रनौत ने विज्ञापन पर सवाल उठाते हुए इसे ‘क्रीपी’ और ‘अजीब’ बताया है.

Kriti Sanon Ad Controversy: बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन इन दिनों अपने एक विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना कर रही हैं. रक्षाबंधन से जुड़े इस विज्ञापन में कृति के पहनावे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. अब इस विवाद में एक्ट्रेस कंगना रनौत की भी एंट्री हो गई है. कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए कृति के विज्ञापन पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

विज्ञापन में कृति ऑफ-व्हाइट रंग के मॉडर्न आउटफिट में नजर आ रही हैं. उनके लुक में ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज, केप और ड्रेप्ड स्कर्ट शामिल है. विज्ञापन सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने रक्षाबंधन जैसे पारंपरिक त्योहार से जुड़े विज्ञापन में इस तरह की ड्रेसिंग को लेकर आपत्ति जताई.

कंगना ने कृति पर साधा निशाना

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लंबा पोस्ट शेयर करते हुए कृति के विज्ञापन पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा- महिला होने के लिए यह शानदार समय है. आज हमारी अलमारियों में कई तरह के कपड़े हैं. आज की महिला ग्लोबल महिला है. हमारे पास कॉकटेल ड्रेस से लेकर लहंगा-चोली, जींस से साड़ी और बिकिनी से सलवार-कमीज तक कई ऑप्शन हैं, तो फिर आप अपने भाई को बिकिनी या अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधेंगी? आपके पास स्टाइलिंग के इतने सारे ऑप्शन हैं, फिर ऐसा क्यों? हा हा, यह विज्ञापन जानबूझकर अजीब बनाया हुआ लगता है.

कंगना ने विज्ञापन को ‘क्रीपी’ यानी अजीब और डरावना भी बताया, जिसके बाद यह विवाद और चर्चा में आ गया है.

कुत्ते वाले सीन पर भी मिली-जुली प्रतिक्रिया

विज्ञापन के एक अन्य हिस्से में कृति एक कुत्ते के साथ दिखाई देती हैं. कुत्ता उन्हें देखकर भौंकता है, जिसके बाद कृति उसके हाथ में राखी बांधती हैं. माना जा रहा है कि इस दृश्य के जरिए पालतू जानवरों को परिवार का हिस्सा दिखाने की कोशिश की गई है. हालांकि, यह पहल भी सोशल मीडिया पर सभी लोगों को पसंद नहीं आई और विज्ञापन को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.