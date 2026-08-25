Punjab Crime News : पाकिस्तान से मंगवाते थे हथियार और नशा, फिर पंजाब में करते थे सप्लाई, नौ पिस्तौल, 6 किलो हेरोइन सहित पांच काबू

अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा व हथियार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने दो गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए इसके पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 पिस्तौल व छह किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की गई है।

विदेशी हैंडलरों के इशारे पर हथियारों और नशे की खेपें राज्य के अलग-अलग हिस्सों में करते थे सप्लाई : डीजीपी

Punjab Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक नाबालिग सहित पांच व्यक्तियों को 9 गैर-कानूनी पिस्तौलों और 6.311 किलोग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार कर गैर-कानूनी हथियारों तथा नशा तस्करी के तीन नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है।

यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान अरमानदीप सिंह (20) और तीरथ सिंह (20), दोनों निवासी गांव शेखमंगा, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला, शमशेर सिंह उर्फ शेरा (21), निवासी गांव हेतमपुरा, अमृतसर (देहात), कमलेश रानी (65), निवासी इंदिरा कॉलोनी, अमृतसर और एक नाबालिग के रूप में हुई है।

ये हथियार किए गए बरामद

बरामद किए गए पिस्तौलों में तीन .30 बोर जिगाना और एक 9 एमएम जिगाना (तुर्की निर्मित), तीन .30 बोर (चीन निर्मित) पिस्तौल, एक 9 एमएम ग्लॉक (आॅस्ट्रिया निर्मित) तथा एक 9 एमएम बेरेटा (इटली निर्मित) शामिल हैं। नशीले पदार्थ और पिस्तौल बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे उनके तीन मोटरसाइकिल भी जब्त किए हैं।

प्राथमिक पूछताछ में यह आया सामने

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी कथित तौर पर विदेशी हैंडलरों के संपर्क में थे और उनके इशारे पर ही गैर-कानूनी हथियारों तथा नशीले पदार्थों की खेपें प्राप्त कर आगे सप्लाई कर रहे थे। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाया जा रहा है और मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने तथा नशे और हथियारों की तस्करी के इन नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए आगे की जांच जारी है।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

पहली कार्रवाई के बारे में जानकारी साझा करते हुए पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर हरमनबीर सिंह गिल ने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीमों ने अरमानदीप सिंह और तीरथ सिंह को गिरफ्तार किया तथा जांच के दौरान उनके कब्जे से छह गैर-कानूनी पिस्तौल बरामद किए गए। पुलिस कमिश्नर ने आगे बताया कि दूसरी कार्रवाई में पुलिस टीमों ने 6.090 किलोग्राम हेरोइन की बरामदगी के संबंध में एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है।

उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच के दौरान एक अन्य आरोपी कमलेश रानी को 211 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि जांच से पता चला है कि दोनों आरोपी कथित तौर पर नाबालिग के चचेरे भाई के निदेर्शों पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कमलेश रानी के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत एक मामला दर्ज होने की जानकारी मिली है।

सीपी हरमनबीर गिल ने बताया कि एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने शमशेर उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तीन गैर-कानूनी पिस्तौल बरामद किए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जांच आगे बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां तथा बरामदगी होने की संभावना है।