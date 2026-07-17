Kab Aayega Bigg Boss 20: इस दिन आएगा सलमान खान का शो बिग बॉस 20, ये सितारे हो सकते शामिल

Kab Aayega Bigg Boss 20 | Bigg Boss 20: सलमान खान का शो बिग बॉस एक बार फिर से लोगों के बीच धमाल मचाने आ रहा है. लोग इंतजार कर रहे हैं कि बिग बॉस का सीजन 20 कब आएगा, तो आइए बताते हैं कि कब आएगा ये शो.

Kab Aayega Bigg Boss 20 | Bigg Boss 20: रियलिटी शो की दुनिया में बिग बॉस ने हमेशा से ही अपनी अलग पहचान बनाई है. हर साल ये शो अपने कंटेस्टेंट्स, विवादों, दोस्ती, दुश्मनी और मनोरंजन से दर्शकों का ध्यान खींचता है. हालांकि पिछले कुछ समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कई नए रियलिटी शोज ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है. यही वजह है कि टीवी पर प्रसारित होने वाले पुराने लोकप्रिय शोज के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है.

ओटीटी पर रियलिटी कंटेंट की बढ़ती लोकप्रियता के बीच कई लोगों का मानना था कि बिग बॉस की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही. खासतौर पर जब लॉकअप 2 और अलायंस जैसे शोज ने लोगों के बीच अपनी जगह बनानी शुरू की, तब सोशल मीडिया पर बिग बॉस के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं. इन चर्चाओं के बीच अब खबरें सामने आ रही हैं कि मेकर्स बिग बॉस 20 के नए सीजन की तैयारी में जुट गए हैं.

कब आएगा बिग बॉस 20? (Bigg Boss 20 Release Date)

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिग बॉस 20 को लेकर शुरुआती तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. बताया जा रहा है कि शो को साल के आखिरी महीनों में लॉन्च किया जा सकता है. उम्मीद जताई जा रही है कि बिग बॉस 20 अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में टीवी पर दस्तक दे सकता है. अगर किसी कारण से इसकी शुरुआत में देरी होती है तो शो नवंबर के पहले सप्ताह में भी शुरू हो सकता है.

हालांकि अभी तक चैनल या शो के निर्माताओं की तरफ से बिग बॉस 20 की प्रीमियर डेट को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है. इसके बावजूद नए सीजन को लेकर फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ती जा रही है.

क्या सलमान खान फिर संभालेंगे होस्ट की जिम्मेदारी?

बिग बॉस और सलमान खान का रिश्ता काफी पुराना और खास रहा है. सलमान खान की होस्टिंग स्टाइल, उनकी बेबाक राय और कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत शो की पहचान बन चुकी है. ऐसे में खबरें हैं कि मेकर्स एक बार फिर सलमान खान को बिग बॉस 20 के लिए अप्रोच कर रहे हैं.

रिपोर्ट्स की मानें तो अगर बातचीत सफल रहती है तो सलमान खान ही नए सीजन को होस्ट करते नजर आ सकते हैं. हालांकि अभी तक इस मामले में कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है. सलमान की वापसी की खबर ने शो के फैंस के बीच एक बार फिर उत्साह बढ़ा दिया है.

बिग बॉस 20 के कंटेस्टेंट्स को लेकर शुरू हुई चर्चा

बिग बॉस का नया सीजन शुरू होने में अभी समय है, लेकिन कंटेस्टेंट्स को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो चुका है. हर साल की तरह इस बार भी कई चर्चित चेहरे शो में शामिल होने की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, संभावित कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में सैंटी शर्मा, फैसल शेख, अंजलि अरोड़ा, रिद्धिमा गुप्ता, जन्नत जुबैर, अरबाज पटेल, भाव्या सिंह, भागीरथ भट्ट, रूरु ठाकुर, उर्फी जावेद, आवेज दरबार और तुषार करवार जैसे नामों की चर्चा हो रही है.

हालांकि अभी तक किसी भी कलाकार के नाम को लेकर मेकर्स की तरफ से आधिकारिक मुहर नहीं लगाई गई है. फाइनल कंटेस्टेंट लिस्ट सामने आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि बिग बॉस 20 के घर में कौन-कौन से सितारे नजर आएंगे.