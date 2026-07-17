गुरुवार रात बेंगलुरु हवाईअड्डे पर इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी वाली एक पर्ची मिलने के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। पुलिस को इसकी जानकारी देने के बाद सुरक्षाबलों ने विमान की गहन तलाशी ली लेकिन धमकी फर्जी निकला।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर गुरुवार देर रात अहमदाबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट के शौचालय में एक पर्ची मिलने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। बम की धमकी वाली पर्ची मिलने के बाद अलर्ट पुलिस ने यात्रियों को विमान से उतारकर उसकी गहन तलाशी ली। हालांकि, यह धमकी फर्जी निकली, जिसके बाद विमान को अहमदाबाद रवाना किया गया।

लिखा- बम है मत जाओ

बेंगलुरु हवाई अड्डे से उड़ान भरने की तैयारी के दौरान विमान के शौचालय में क्रू मेंबर को एक हाथ से लिखा हुए एक नोट मिला, जिस पर लिखा था, ”Don’t go, Bomb hai please”. क्रू मेंबर ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद प्रोटोकॉल के तहत विमान के यात्रियों को बाहर उतारा गया और बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा एजेंसियों ने विमान की गहन तलाशी ली।

फर्जी निकली धमकी

बम निरोधक दस्ते को हालांकि विमान में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद, अधिकारियों ने बम की धमकी को फर्जी (होक्स) करार दिया और विमान को उड़ान के लिए क्लियरेंस दे दी।

विलंब से यात्री परेशान

प्रोटोकॉल के तहत जांच की प्रक्रिया पूरी होने में काफी वक्त लग गया, जिससे विमान अपने तय समय पर बेंगलुरु हवाई अड्डे से अहमदाबाद के लिए उड़ान नहीं भर सका। इस वजह से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ा।

देश में बढ़ रहे हैं इस तरह के मामले

गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में देश के अलग-अलग राज्यों में विमानों, स्कूलों, सरकारी दफ्तरों, कोर्ट और टूरिस्ट प्लेस को बम से उड़ाने की धमकियां मिलने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते महीने लखनऊ से दिल्ली के लिए उड़ान भरने से ठीक पहले इंडिगो की फ्लाइट को बम की धमकी मिली थी। इस विमान में 180 यात्री सवार थे। विमान के शौचालय में मिले टिश्यू पेपर पर बम की धमकी लिखी हुई थी। हालांकि, बम की धमकी झूठी निकली थी।