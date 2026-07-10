गोविंदा की एंट्री से हिला Lock Upp 2, ‘गोली लेकर आया हूं’ वाले बयान ने बढ़ाई हलचल

Lock Upp 2: लॉक अप सीज़न 2 अपने हाई-वोल्टेज ड्रामा से सुर्खियां बटोर रहा है और इस बार बॉलीवुड के जाने-माने स्टार गोविंदा सब कुछ हिला देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के शो में कई खुलासे करने के कुछ ही समय बाद, जिसका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था

उनकी एंट्री हुई है जिसमें उन्होंने अपने पति के कथित एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में खुलकर बात की थी। अब, लेटेस्ट प्रोमो में गोविंदा की ड्रामैटिक एंट्री का पता चला है, और उनकी अचानक कही गई बातों ने होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख को पूरी तरह से हैरान कर दिया है।

गोविंदा की ग्रैंड एंट्री ने सबका ध्यान खींचा



नए रिलीज़ हुए प्रोमो में, फराह खान रियलिटी शो में गोविंदा का स्वागत करती हैं। जैसे ही वह स्टेज पर आते हैं, एक्टर एक रहस्यमयी लाइन बोलते हैं जो तुरंत सबका ध्यान खींच लेती है। “यह वह लॉक है जिसे हर कोई देख सकता है। लेकिन मैं उस लॉक-अप से आया हूँ जिसे कोई नहीं देख सकता।” उनका यह बयान एक इमोशनल लेकिन एंटरटेनिंग एपिसोड का माहौल बनाता है, जिससे ऑडियंस और होस्ट दोनों ही यह जानने को उत्सुक हो जाते हैं कि वह आगे क्या कहने वाले हैं।

‘मैं बुलेट लाया… मुझे गोली मारो’

प्रोमो तब और भी ड्रामैटिक हो जाता है जब फराह मज़ाक में गोविंदा से पूछती हैं कि उन्होंने एक बार किसी को गोली मारने के लिए “सुपारी” क्यों दी थी। बातचीत में साथ देते हुए, गोविंदा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, “मैं लाया हूँ।”

हैरान फराह तुरंत पूछती हैं, “गोली?”

फिर गोविंदा मज़ाकिया अंदाज़ में जवाब देते हैं, “हाँ, मैं बुलेट लाया हूँ। अगर कोई मुझे सीने में गोली मारना चाहता है, तो मैं यहाँ हूँ—करो।” उनके इस मज़ेदार जवाब से सेट पर सभी लोग हँसने लगते हैं और साथ ही आने वाले एपिसोड को लेकर ज़बरदस्त बज़ भी बन जाता है।

टीना आहूजा अपने पिता के साथ शामिल हुईं

एक और सरप्राइज़ एलिमेंट जोड़ते हुए, गोविंदा की बेटी टीना आहूजा भी शो में उनके साथ शामिल हुईं। हालांकि प्रोमो में सुनीता आहूजा का अपने पति और बेटी को स्टेज पर एक साथ देखकर क्या रिएक्शन होता है, यह नहीं बताया गया है, लेकिन दर्शक परिवार की बातचीत देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। गोविंदा, टीना आहूजा और पॉपुलर यूट्यूबर आशीष चंचलानी वाला स्पेशल एपिसोड इस शनिवार को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाला है।

सुनीता ने पहले शादी के बारे में खुलकर बात की थी

सुनीता आहूजा इस सीज़न की सबसे बेबाक कंटेस्टेंट में से एक रही हैं। पिछले एपिसोड में, उन्होंने अपनी शादी में बेवफाई के बारे में सवालों का खुलकर जवाब दिया था। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने धोखे से कैसे निपटा, तो उन्होंने माना कि वह बहुत कम कर सकती थीं,

और कहा कि एक फिल्म स्टार से शादी करने के अपने चैलेंज होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अतीत के बारे में सोचने से उनका स्ट्रेस बढ़ेगा और उनकी हेल्थ पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। गोविंदा के आखिरकार शो में आने के साथ, दर्शक एक इमोशनल, एंटरटेनिंग और शायद कुछ नया बताने वाले एपिसोड की उम्मीद कर रहे हैं जो लॉक अप सीज़न 2 की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक बन सकता है।