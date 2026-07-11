Lock Upp 2 के होस्ट बनकर मालामाल हुए फराह खान और रितेश देशमुख, फीस जानकर उड़ जाएंगे होश

Lock Upp 2 नए कंटेस्टेंट, अचानक आए ट्विस्ट और एक नई होस्टिंग जोड़ी के साथ वापस आ गया है। इस सीज़न में, फिल्ममेकर फराह खान और एक्टर रितेश देशमुख ने होस्टिंग की जिम्मेदारी संभाली है, और रिपोर्ट्स बताती हैं कि मेकर्स ने इन दो पॉपुलर लोगों को लाने के लिए काफी इन्वेस्ट किया है।

हालांकि इन नंबरों की ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का दावा है कि दोनों होस्ट को इस विवादित रियलिटी शो को लीड करने के लिए अच्छी-खासी सैलरी मिल रही है।

फराह खान की रिपोर्टेड सैलरी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फराह खान लॉक अप सीज़न 2 को होस्ट करने के लिए हर एपिसोड के लिए ₹15 लाख से ₹25 लाख के बीच चार्ज कर रही हैं। हालांकि, न तो फराह और न ही शो के प्रोड्यूसर्स ने ऑफिशियली इन नंबरों की पुष्टि की है। अपनी हाजिरजवाबी, ह्यूमर और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाने वाली फराह नए सीज़न की खास अट्रैक्शन में से एक बन गई हैं।

रितेश देशमुख की रिपोर्टेड फीस

माना जा रहा है कि रितेश देशमुख भी रियलिटी सीरीज़ होस्ट करने के लिए अच्छी-खासी रकम कमा रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी फीस बिग बॉस मराठी होस्ट करते समय मिली फीस के बराबर है, अंदाज़ा है कि उनकी फीस हर एपिसोड के लिए लगभग ₹30 लाख से ₹40 लाख है। ये आंकड़े अंदाज़े ही हैं, क्योंकि एक्टर या शो के मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है।

अनुभवी होस्ट नई एनर्जी लाते हैं

फराह खान रियलिटी टेलीविज़न से अनजान नहीं हैं। पिछले कुछ सालों में, उन्होंने बिग बॉस, झलक दिखला जा, खतरों के खिलाड़ी, इंडियाज़ गॉट टैलेंट और इंडियन आइडल जैसे कई पॉपुलर शो होस्ट और जज किए हैं।

हालांकि रितेश के पास होस्टिंग का अनुभव तुलनात्मक रूप से कम है, लेकिन बिग बॉस मराठी में उनके काम को बहुत तारीफ़ मिली। उनके नेचुरल ह्यूमर और कंटेस्टेंट्स के साथ आसान तालमेल ने उन्हें लॉक अप सीज़न 2 में भी दर्शकों के बीच एक पॉपुलर पसंद बना दिया है।

लॉक अप सीज़न 2 किस बारे में है?

लॉक अप एक सेलिब्रिटी रियलिटी शो है जहाँ कंटेस्टेंट जेल-थीम वाले घर के अंदर एक साथ रहते हैं और मुश्किल कामों और अचानक आने वाले ट्विस्ट का सामना करते हुए मुकाबला करते हैं।

पहले सीज़न को कंगना रनौत ने होस्ट किया था, जिसमें करण कुंद्रा ने एक अहम रोल निभाया था। दूसरे सीज़न में राम कपूर, आकांक्षा चमोला, श्रेया कालरा, सुनीता आहूजा, हर्षद चोपड़ा, सूफी मोतीवाला और शिवांगी जोशी जैसे कंटेस्टेंट हैं, जिससे यह अभी स्ट्रीमिंग पर सबसे ज़्यादा चर्चित रियलिटी शो में से एक बन गया है।