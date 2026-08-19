Fact Check: आयशा खान की सगाई कन्फर्म? मिस्ट्री मैन ने पहनाई डायमंड रिंग, फोटोज देख फैंस हैरान

Ayesha Khan Engagement Rumours: एक्ट्रेस आयशा खान की हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट ने सोशल मीडिया पर उनकी सगाई की चर्चाओं को हवा दे दी है. तस्वीरों में आयशा एक रहस्यमयी शख्स के साथ नजर आ रही हैं और कई तस्वीरों में उनकी उंगली में पहनी डायमंड रिंग खास तौर पर ध्यान खींच रही है. हालांकि, पोस्ट में मौजूद एक अन्य जानकारी के चलते अब सोशल मीडिया यूजर्स इसे सगाई की घोषणा के बजाय ज्वेलरी प्रमोशन भी मान रहे हैं.
‘A dream’ कैप्शन के साथ शेयर की तस्वीरें
आयशा ने इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘A dream…’ तस्वीरों में उनके साथ नजर आ रहे शख्स का चेहरा सामने नहीं आया है. वहीं, डायमंड रिंग को कई फ्रेम में प्रमुखता से दिखाया गया है. पोस्ट सामने आते ही फैंस के बीच सवाल उठने लगा कि क्या एक्ट्रेस ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है.
हालांकि, पोस्ट के साथ जुड़े हैशटैग और रिंग व ज्वेलरी से संबंधित जानकारी ने अटकलों को एक नया मोड़ दे दिया. कई यूजर्स का मानना है कि ये किसी ज्वेलरी ब्रांड का प्रमोशनल कैंपेन हो सकता है.
आयशा ने नहीं दी कोई सफाई
आयशा खान ने अब तक न तो सगाई की खबरों की पुष्टि की है और न ही तस्वीरों में नजर आ रहे मिस्ट्री मैन की पहचान को लेकर कोई जानकारी शेयर की है। ऐसे में फिलहाल ये साफ नहीं है कि तस्वीरें किसी निजी मौके की हैं या ब्रांड प्रमोशन का हिस्सा.
‘Shararat’ को लेकर भी चर्चा में रहीं आयशा
आयशा हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म ‘Dhurandhar’ के गाने ‘Shararat’ में नजर आई थीं. इस गाने में उनके साथ क्रिस्टल डिसूजा भी थीं. शादी के जश्न पर आधारित इस सीक्वेंस में दोनों एक्ट्रेस ने डांस किया था.
आयशा ने बताया था कि गाने की दो दिन की शूटिंग शारीरिक और भावनात्मक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण रही. शाश्वत सचदेव द्वारा कंपोज किए गए इस गाने को मधुबंती बागची और जैस्मीन सैंडलस ने आवाज दी, जबकि कोरियोग्राफी विजय गांगुली ने की.