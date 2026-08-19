ED Raids on Azam Khan: आजम खान के 10 ठिकानों पर ED की रेड, दिल्ली से लेकर यूपी तक ताबड़तोड़ छापेमारी

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Amit Upadhyay
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Azam Khan Under ED Raid: आजम खान से जुड़े 10 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को छापेमारी की। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में एक साथ की जा रही यह कार्रवाई PMLA के तहत चल रही जांच से जुड़ी है। ED की टीमें मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट के दस्तावेजों की जांच कर रही है।
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आजम खान के 10 ठिकानों पर ED छापेमारी कर रही है।

ED Action Against Azam Khan: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को आजम के कई ठिकानों पर छापेमारी की। ED ने उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर के साथ दिल्ली में कुल 10 ठिकानों पर तलाशी शुरू की। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच के तहत PMLA के प्रावधानों में की जा रही है। ED की टीमें आजम खान से जुड़े लोगों और संस्थानों से संबंधित परिसरों की तलाशी ले रही हैं। इनमें रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े ठिकाने भी शामिल हैं। रामपुर के अलावा सहारनपुर और दिल्ली में भी जांच एजेंसी की कार्रवाई चल रही है। छापेमारी में दस्तावेजों और संभावित सबूतों की जांच की जा रही है।

PMLA के तहत हो रही कार्रवाई

यह मामला प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत चल रही जांच से जुड़ा है। आसान भाषा में समझें तो ED ऐसे मामलों की जांच करती है, जहां किसी अपराध से जुड़े पैसों को छिपाने, उनका इस्तेमाल करने या उन्हें वैध दिखाने का संदेह हो। इस मामले में एजेंसी आजम खान और उनसे जुड़े संस्थानों के वित्तीय लेन-देन और वित्तीय अनियमितताओं की जांच कर रही है।

जौहर यूनिवर्सिटी की हो रही जांच

रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान से जुड़ी प्रमुख संस्थाओं में से एक है। यूनिवर्सिटी का संचालन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है और ट्रस्ट भी ED की कार्रवाई के दायरे में बताया गया है। इसी वजह से ED की आज की कार्रवाई में यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े लोगों के परिसरों पर तलाशी को खास महत्व दिया जा रहा है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि संस्थान से जुड़े वित्तीय लेन-देन में कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हुई, जो मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दायरे में आती हो।

आजम खान की मुश्किलें फिर बढ़ीं

आजम खान पिछले कुछ समय से कई कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। अब ED की नई कार्रवाई उनके लिए एक और बड़ी जांच की शुरुआत है। इससे पहले भी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों को लेकर अलग-अलग सरकारी एजेंसियों और अदालतों में कार्रवाई होती रही है। जुलाई 2026 में रामपुर विकास प्राधिकरण से जुड़े मामले में यूनिवर्सिटी के कुछ निर्माणों को लेकर ध्वस्तीकरण का आदेश भी सामने आया था। हालांकि बाद में उस कार्रवाई पर अंतरिम रोक की खबर आई। ED की छापेमारी अभी जारी है, इसलिए तलाशी के दौरान क्या-क्या दस्तावेज, डिजिटल उपकरण या अन्य सामग्री मिली, इसकी पूरी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। एजेंसी की कार्रवाई पूरी होने के बाद ही बरामदगी और जांच से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।