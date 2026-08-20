क्या आप जानते हैं अक्षय कुमार को नहीं दी गई थी ‘दिल तो पागल है’ की फीस? जानें वजह

Dil To Pagal Hai: ‘दिल तो पागल है’ में अक्षय कुमार का कैमियो तो याद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस रोल के बदले उन्हें कितनी फीस मिली थी? अगर नहीं तो आइए जानते हैं.

Dil To Pagal Hai: यश चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म ‘दिल तो पागल है’ हिंदी सिनेमा की यादगार फिल्मों में शुमार है. 1997 में रिलीज हुई इस फिल्म में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं. फिल्म में अक्षय कुमार भी एक खास कैमियो में नजर आए थे. उन्होंने माधुरी दीक्षित के बचपन के दोस्त और उनसे प्यार करने वाले किरदार को निभाया था.

फिल्म को लोगों का जबरदस्त प्यार मिला और आज भी इसे बॉलीवुड की आइकोनिक फिल्मों में गिना जाता है. हालांकि, इस फिल्म से जुड़ा अक्षय कुमार का एक किस्सा आज भी चर्चा में रहता है. रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि कैमियो करने के बावजूद एक्टर को इसके लिए फीस नहीं मिली थी.

यश चोपड़ा ने अक्षय को क्यों नहीं दी फीस?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यश चोपड़ा इस भूमिका के लिए शुरुआत में जैकी श्रॉफ को कास्ट करना चाहते थे. बाद में उन्होंने अक्षय कुमार को चुना, क्योंकि वो किरदार को अपेक्षाकृत यंग लुक देना चाहते थे.

बताया जाता है कि फिल्म रिलीज होने के बाद जब अक्षय कुमार ने अपनी फीस को लेकर मेकर्स से बात की, तो यश चोपड़ा ने कथित तौर पर उनसे कहा कि उन्हें फिल्म का हिस्सा बनने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए.

बाल छोटे करवाने को लेकर भी हुआ था विवाद?

कहा जाता है कि इस घटना से अक्षय कुमार नाराज हो गए थे. रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाता है कि उन्होंने लगभग 11 साल तक यशराज फिल्म्स के साथ काम नहीं किया. बाद में दोनों ने ‘टशन’ में साथ काम किया.

इसके अलावा, मेकर्स कथित तौर पर अक्षय के बाल छोटे करवाना चाहते थे. उस दौर में एक्टर ‘खिलाड़ी’ सीरीज की फिल्मों में अपने लुक के लिए पहचाने जाते थे और उन्होंने बाल कटवाने से इनकार कर दिया था.

पेमेंट न मिलने पर अक्षय ने क्या कहा था?

इस विवाद की सार्वजनिक पुष्टि अक्षय कुमार या चोपड़ा परिवार की ओर से नहीं हुई. 2014 में उद्यमी गजल अलघ से बातचीत के दौरान अक्षय ने बिना किसी नाम का जिक्र किए कहा था कि जब कोई उन्हें धोखा देता है, तो वो उस व्यक्ति से बात करना बंद कर देते हैं और चुपचाप दूरी बना लेते हैं. उन्होंने ये भी बताया था कि कुछ प्रोड्यूसर्स ने उनकी पेमेंट नहीं की थी और वह इसे भी धोखाधड़ी मानते हैं.