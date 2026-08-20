Lucknow News: एसबीआई अफसर ने पत्नी और बहन की हत्या की, फिर खुद को भी मारी गोली, जानें, क्या है मामला?

वारदात गोमतीनगर थाना क्षेत्र में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही अफसर मौके पर पहुंच गए। फोरेंसिक टीम जांच कर रही है।

माता-पिता के निधन के बाद अपनी बहन शीबा के साथ किराए के मकान में रहता था मानस

Lucknow News, (आज समाज), लखनऊ: आईसीआईसीआई बैंक में काम करने वालीं दिव्या मिश्रा की पति मानस बाजपेयी ने गोली मार कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं आरोपी ने घर जाकर अपनी बहन को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पत्नी और बहन की हत्या करने के बाद आरोपी ने गोली मारकर खुद की जीवन लीला भी समाप्त कर ली।

वारदात गोमतीनगर थाना क्षेत्र में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही अफसर मौके पर पहुंच गए। फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा भी मौके पर पहुंचे। वारदात की वजह अभी क्लियर नहीं है। लेकिन, मानस ने वॉट्सएप स्टेटस लगाया था।

पत्नी पर धोखा देने का आरोप, वॉट्सएप स्टेटस लगाया

स्टेटस में मानस ने इस वारदात का कारण दिव्या के धोखा देने को बताया है। उसने लिखा- मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। उसकी (दिव्या की) बहन प्रज्ञा और उनके (प्रज्ञा के) पति भरत यादव को सबकुछ पता है।

आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थी दिव्या मिश्रा

दिव्या मिश्रा (33) आईसीआईसीआई बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थीं, जो रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम कर रही थीं। दिव्या, यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन थीं। दिव्या की शादी 12 साल पहले हुई थी। अभी कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने एक साल पहले पति मानस बाजपेई (35) से तलाक के लिए कोर्ट में अपील दायर की थी। इसके बाद से वह आलमबाग में रहती थीं।

एसबीआई में फील्ड आॅफिसर था मानस

पति मानस बाजपेई हुसड़िया चौराहे के पास अपनी बहन सीबा (28) के साथ किराए के मकान में रहता था। वह एसबीआई की इंजीनियरिंग कॉलेज ब्रांच में फील्ड आॅफिसर था। मानस के माता-पिता की मौत हो चुकी है।

3 साल से डिप्रेशन में थी मानस की बहन

पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा ने घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस को घटनास्थल से हथियार बरामद हुआ है। मानस के परिजनों से जो बात हुई है, उसमें यह बात सामने आई है कि बहन तूलिका पिछले 3 साल से डिप्रेशन में रहती थी। बीमार थी।

तीनों की बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की अभी तफ्तीश की जा रही है। जो दोनों तरफ के परिवार जनों के बयान सामने आए हैं, उनके आधार पर जांच हो रही है। फॉरेंसिक टीम ने तमाम साक्ष्य कलेक्ट किए हैं।

घर पर बज रही थी हनुमान चालीसा

मानस के पड़ोसी अंकुर के मुताबिक, मानस का व्हाट्सएप स्टेटस देखने के बाद उसे फोन किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। इसके बाद पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर तीन-चार लोगों ने मिलकर उसे तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अंदर कमरे में दोनों (मानस और उसकी बहन) की लाशें पड़ी हुई थीं और टीवी पर लगातार हनुमान चालीसा व भक्ति के गाने चल रहे थे।

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