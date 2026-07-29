Sanjay Dutt Controversy: क्या सच में संजय दत्त 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ बिता चुके रात? खुद बताई 350 के दावे की हकीकत

Sanjay Dutt 308 Women Claim Truth: दिग्गज एक्टर संजय दत्त की जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही है। उनकी फिल्मों, विवादों और निजी जिंदगी को लेकर लोगों की दिलचस्पी कभी कम नहीं हुई। साल 2018 में रिलीज हुई उनकी बायोपिक ‘संजू’ के बाद एक दावा सोशल मीडिया और मीडिया में तेजी से वायरल हुआ कि संजय दत्त ने अपनी जिंदगी में 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे। इस दावे के साथ दो आंकड़े सबसे ज्यादा चर्चा में रहे 308 और 350। कई जगह यह दावा किया गया कि संजय दत्त ने खुद माना था कि वह 300 से अधिक महिलाओं के साथ रिश्ते में रहे। क्या यह आंकड़ा वास्तव में सच है? क्या इसका कोई प्रमाण मौजूद है? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की हकीकत।
308 और 350 का आंकड़ा कहां से आया?
संजय दत्त की जिंदगी पर बनी फिल्म ‘संजू’ में उनकी निजी जिंदगी के कई पहलुओं को दिखाया गया था। फिल्म के एक चर्चित सीन में संजय दत्त के किरदार को यह कहते हुए दिखाया गया कि उनके कई रिश्ते रहे हैं और संख्या करीब 308 तक पहुंच सकती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह आंकड़ा तेजी से फैल गया और कई लोगों ने इसे संजय दत्त का असली बयान मान लिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह संख्या बढ़कर 350 तक पहुंच गई।
क्या संजय दत्त ने खुद कबूली यह बात?
फिल्म संजू के प्रमोशन के दौरान संजय दत्त से जब उनके पुराने रिश्तों को लेकर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने इस विषय पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने संकेत दिया था कि उन्होंने कभी कोई गिनती नहीं की, लेकिन उन्हें लगा कि संख्या लगभग 308 हो सकती है। फेमस शो कॉफी विद करन के दूसरे सीजन में करन जौहर ने संजय दत्त से पूछा कि वे कितनी महिलाओं के साथ रह चुके हैं। 50, 100, 150, 200 या इससे ज्यादा? इस सवाल पर संजय दत्त ने कहा कि इससे ज्यादा। इस आधार पर कयास लगाए जाने लगे कि उनके 300 से ज्यादा महिलाओं से संबंध रहे। हालांकि संजू बाबा ने कभी कोई सटीक संख्या नहीं बताई।
350 का दावा कितना सही है?
350 वाला आंकड़ा मुख्य रूप से सोशल मीडिया चर्चाओं और वायरल खबरों से जुड़ा है। संजय दत्त की ओर से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है, जिसमें उन्होंने 350 महिलाओं के साथ रात बिताने की बात की हो। संजय दत्त का नाम अपने दौर की कई अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जाता रहा। उनकी लोकप्रियता, आकर्षक व्यक्तित्व और फिल्मी स्टारडम के कारण उनकी निजी जिंदगी हमेशा मीडिया की नजरों में रही। उनके जीवन में कुछ रिश्ते सार्वजनिक रूप से सामने आए और कुछ केवल अफवाहों तक सीमित रहे। उनकी शादीशुदा जिंदगी भी कई उतार-चढ़ाव से गुजरी। संजय दत्त ने 3 शादियां की हैं।
‘संजू’ फिल्म ने क्यों बढ़ाई चर्चा?
राजकुमार हिरानी की फिल्म संजू ने संजय दत्त की जिंदगी के कई अनदेखे पहलुओं को सामने रखा। फिल्म में उनके बचपन, नशे की समस्या, रिश्तों, कानूनी परेशानियों और वापसी की कहानी दिखाई गई। फिल्म की रिलीज के बाद संजय दत्त के जीवन से जुड़े कई पुराने किस्से दोबारा चर्चा में आ गए। इनमें 308 महिलाओं वाला दावा सबसे ज्यादा वायरल हुआ। हालांकि फिल्म निर्माताओं ने भी यह साफ किया था कि यह संजय दत्त की जिंदगी से प्रेरित कहानी है, न कि हर घटना का दस्तावेजी रिकॉर्ड। संजय दत्त के 300 से ज्यादा महिलाओं के साथ रिश्ते वाले दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है।