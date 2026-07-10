Akshara Singh Dhanashree Verma Dance: धनश्री वर्मा और अक्षरा सिंह ने लगाए ऐसे ठुमके, देखते रह गए फैंस

Akshara Singh Dhanashree Verma Dance: भोजपुरी सुपरस्टार अक्षरा सिंह अपने करियर में लगातार नई ऊंचाइयां छू रही हैं। अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल से बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद, एक्ट्रेस अब श्रद्धा कपूर के साथ एक और बड़े प्रोजेक्ट के लिए तैयार हैं। अपनी बढ़ती सफलता के बीच, अक्षरा ने एक बार फिर ध्यान खींचा है—इस बार कोरियोग्राफर और सोशल मीडिया सेंसेशन धनश्री वर्मा के साथ एक हाई-एनर्जी डांस कोलैबोरेशन के साथ।

अक्षरा और धनश्री ने शानदार परफॉर्मेंस दी

धनश्री वर्मा ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वाइब्रेंट डांस रील शेयर की है जिसमें वह अक्षरा सिंह के साथ एवरग्रीन ट्रैक “छम्मा छम्मा” पर डांस कर रही हैं। कोऑर्डिनेटेड आउटफिट पहने, दोनों ने अपने सिंक्रोनाइज़्ड मूव्स, जानदार एक्सप्रेशन और ज़बरदस्त एनर्जी से दर्शकों को इम्प्रेस किया। उनकी आसान केमिस्ट्री और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने तुरंत फैंस का ध्यान खींचा, जिससे यह वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चित कोलैबोरेशन में से एक बन गया।

धनश्री के दिल को छू लेने वाले नोट ने दिल जीत लिया

रील शेयर करते हुए, धनश्री ने लिखा कि कुछ गाने अपना जादू कभी नहीं खोते और समय के साथ और भी मशहूर हो जाते हैं। उन्होंने एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर को भी टैग किया, उन्हें अपने ऑल-टाइम पसंदीदा परफॉर्मर्स में से एक बताया और क्लासिक गाने में उनके यादगार परफॉर्मेंस की तारीफ की। अक्षरा सिंह ने कमेंट्स में गर्मजोशी से जवाब देते हुए लिखा, “एनर्जी, एनर्जी को पहचानती है। लव यू,” उन्होंने कोलेबोरेशन के दौरान दोनों के बीच के मजबूत रिश्ते को हाईलाइट किया।

फैंस ने वायरल रील पर प्यार बरसाया

धनश्री और अक्षरा के बीच अचानक हुए कोलेबोरेशन ने सेलिब्रिटीज और फैंस दोनों को ही खुश कर दिया। एक्ट्रेस संभावना सेठ, रश्मि देसाई और म्यूजिक कंपोजर सलीम मर्चेंट ने दिल वाले इमोजी के साथ रिएक्ट किया, जबकि हजारों फैंस ने दोनों की केमिस्ट्री और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस की तारीफ की।

कई दर्शकों ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दोनों परफॉर्मर्स को एक साथ डांस करते हुए देखेंगे, जबकि दूसरों ने उनके मैचिंग आउटफिट्स की तारीफ करते हुए उन्हें “बहनों जैसी” कहा। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई, जिसमें इस परफॉर्मेंस को “आग”, “किलर” और हाल के दिनों के सबसे एंटरटेनिंग डांस वीडियो में से एक बताया गया।

बेहतरीन कोरियोग्राफी, ज़बरदस्त जोश और ज़बरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस के साथ, धनश्री वर्मा और अक्षरा सिंह ने एक ऐसा कोलेबोरेशन दिया है जिसने इंटरनेट पर धूम मचा दी है।