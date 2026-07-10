PM Modi Today News: प्रधानमंत्री मोदी आस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना

द्वारा
Vir Singh
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आॅस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एयरपोर्ट पर विदेश मंत्री पेनी वोंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदा किया। इस मौके पर और भी कई नेता मौजूद रहे।

PM Modi Today News, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों के दौरे के तीसरे और आखिरी चरण में शुक्रवार को आस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के आॅकलैंड लिए रवाना हो गए। यात्रा के पहले पड़ाव में वह इंडोनेशिया पहुंचे थे और दूसरे चरण में आॅस्ट्रेलिया पहुंचे थे। यहां तीन दिन तक विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद मोदी आज न्यूजीलैंड के लिए निकल गए। व्यापार, ऊर्जा और रक्षा संबंधों को मजबूत करना मोदी की उक्त तीनों देशों की यात्रा का मुख्य उद्देश्य है।

भारत-आस्ट्रेलिया के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर

पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान आॅस्ट्रेलिया और भारत ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, समुद्री सुरक्षा और अहम मिनरल सेक्टर से जुड़े कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। न्यूजीलैंड रवाना होने बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, आस्ट्रेलिया की मेरी यात्रा पूरी होने पर, मैं आस्ट्रेलिया की सरकार और वहां के लोगों के साथ-साथ पीएम अल्बानीज का उनके स्नेह के लिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पीएम ने कहा, इस यात्रा के नतीजों ने हमारी साझेदारी को और मजबूत किया है और अलग-अलग सेक्टर में सहयोग के नए रास्ते खोले हैं। आने वाले समय में इससे हमारे देश और पूरी दुनिया को फायदा होगा।

मजबूत साझेदारी। बड़ी महत्वाकांक्षा : विदेश मंत्रालय

विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मजबूत साझेदारी। बड़ी महत्वाकांक्षा। साझा भविष्य। भारत-आस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने वाली सफल यात्रा के बाद पीएम मेलबर्न से न्यूजीलैंड रवाना हुए मंत्रालय ने कहा, रणनीतिक रक्षा सहयोग और आर्थिक संबंधों से लेकर शिक्षा, खेल और जीवंत सामुदायिक संबंधों तक, इस यात्रा ने सहयोग के नए रास्ते खोले और भारत और आॅस्ट्रेलिया के लोगों के बीच गहरे रिश्तों को और मजबूत किया।

प्रधानमंत्री लक्सन ने दिया है आकलैंड आने का न्योता

पीएम मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर आकलैंड जा रहे हैं। यात्रा के आखिरी चरण में दो दिन के दौरान वह लक्सन और अन्य शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे। मोदी ने कहा यात्रा पर निकलने से पहले, यह भी कहा कि लक्सन के साथ उनकी बातचीत आर्थिक, व्यापारिक और कमर्शियल संबंधों को बढ़ाने के तरीकों पर केंद्रित होगी। पीएम ने कहा, मेरी यात्रा मार्च 2025 में प्रधानमंत्री लक्सन की भारत यात्रा के बाद हमारे द्विपक्षीय संबंधों में आई मजबूत गति को सार्थक रूप से आगे बढ़ाएगी।

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