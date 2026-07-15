Dhamaal 4 Collection Day 5: विदेशों में भी छाई धमाल 4, वर्ल्डवाइड कलेक्शन ने उड़ाए सबके होश

Dhamaal 4 Collection Day 5: अजय देवगन की धमाल 4 ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है, और घरेलू और इंटरनेशनल दोनों मार्केट में अच्छे नंबर हासिल किए हैं।

Dhamaal 4 Collection Day 5: अजय देवगन की धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता साबित हो रही है और भारत और विदेशों दोनों में मज़बूत पकड़ बनाए हुए है। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी, इस पॉपुलर कॉमेडी फ्रैंचाइज़ी के चौथे पार्ट को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है जिससे इसने अपने शुरुआती हफ़्ते में शानदार कमाई की है।

5वें दिन दुनिया भर में ज़बरदस्त कलेक्शन

कॉमेडी एंटरटेनर ने हफ़्ते के दिनों में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा है। ट्रेड अनुमानों के मुताबिक धमाल 4 ने अपने पाँचवें दिन दुनिया भर में ₹13 करोड़ से ज़्यादा कमाए जिससे इसका ग्लोबल ग्रॉस कलेक्शन लगभग ₹116 करोड़ हो गया। फ़िल्म ने इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छा परफॉर्म किया है और विदेशों में इसकी कमाई लगभग ₹16 करोड़ तक पहुँच गई है जो भारत के बाहर दर्शकों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दिखाता है।

पॉज़िटिव रिव्यू बॉक्स ऑफिस ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं

फ़िल्म के शानदार परफॉर्म करने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्रिटिक्स और मूवी देखने वालों दोनों से मिला ज़बरदस्त पॉज़िटिव रिस्पॉन्स है। डायरेक्टर इंद्र कुमार ने उस सिग्नेचर ह्यूमर और एंटरटेनिंग स्टाइल को कामयाबी से बनाए रखा है जिसने धमाल फ्रेंचाइजी को फैंस का पसंदीदा बनाया था। फिल्म में कॉमेडी अफरा-तफरी और फैमिली-फ्रेंडली एंटरटेनमेंट के मिक्स ने इसे हर उम्र के दर्शकों को खींचने में मदद की है।

साल की एक और कॉमेडी हिट

अपने लगातार बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के साथ धमाल 4 साल की सबसे बड़ी कॉमेडी सक्सेस में से एक बन गई है। भूत बंगला और वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्मों की कमर्शियल सक्सेस के बाद लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट ने कॉमेडी जॉनर में बॉलीवुड का मजबूत रन जारी रखा है। अगर मौजूदा रफ़्तार जारी रहती है, तो आने वाले दिनों में धमाल 4 के और भी बड़े माइलस्टोन को हासिल करने और साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली कॉमेडी फिल्मों में से एक के रूप में अपनी जगह और मजबूत करने की उम्मीद है।