Manipur Fresh Violence: भीड़ ने सेना के कैंप में तोड़फोड़, पथराव व आगजनी की

असम में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। सेनापति जिले में एक जगह पर मंगलवार रात को वारदात उस समय हुई जब उग्रवादियों के होने की सूचना पर सेना के जवान तलाश के लिए माकुइलोंगदी और ओकलोंग गांवों की तरफ बढ़ रहे थे। ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की जिससे तनाव बढ़ गया। लोगों ने सेना के कैंप पर पथराव किया व वाहनों को आग लगा दी।

Manipur Fresh Violence, (आज समाज), इंफाल: मणिपुर में एक बार सेना व उपद्रवियों के बीच झड़प हुई है। वारदात मंगलवार रात की है। सेनापति जिले में आर्मी के जवानों ने तलाशी अभियान चलाया और इसके बाद रात को भीड़ ने असम राइफल्स के एक कैंप में तोड़फोड़ व पथराव किया। इसके अलावा सेना के वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। वारदात पर रक्षा जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

सूचना के आधार पर चलाया गया था तलाशी अभियान

विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर जिस असम राइफल्स ने तलाशी अभियान चलाया था उसके कुछ ही घंटे बाद भीड़ हिंसक हुई और सैन्य सूत्रों के अनुसार सुरक्षा बलों के 3 वाहनों में भीड़ द्वारा आग लगा दी गई। पीआरओ ने बताया कि हथियारबंद उग्रवादी के होने की सूचना के आधार पर असम राइफल्स ने माकुइलोंगदी इलाके तलाश शुरू की थी। यह जगह एनएससीएन (आईएम) के ओकलोंग स्थित निर्धारित शिविर (कैंप) से लगभग 2 किमी पश्चिम में है और इसी पजगह गश्त एवं तलाश शुरू की गई थी।

हथियारों से लैस थे वर्दीधारी उग्रवादी

अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट के साथ खुफिया रिपोर्ट से सूचना मिली थी हथियारों से लैस कुछ वर्दीधारी उग्रवादी निर्धारित शिविरों से बाहर घूम रहे है। इसे सीजफायर (संघर्षविरम) के नियमों की अवहेलना माना गया। सीजफायर मॉनिटरिंग ग्रुप (सीएफएमजी) को भी इस संबंध में औपचारिक तौर पर जानकारी दी गई थी।

ग्रामीणों ने की जवानों को रोकने की कोशिश

असम राइफल्स की टीम तलाश के दौरान जब माकुइलोंगदी और ओकलोंग गांवों की तरफ बढ़ी तो बड़ीं संख्या में महिलाओं सहित इलाके के लोगों ने उन्हें जवानों को रोकने की कोशिश की जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। अधिकारियों ने बताया कि रात लगभग 9 बजे पता चला कि सेनापति शहर में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं और वे असम राइफल्स कैंप की ओर बढ़ने की तैयारी में हैं।

इसके बाद सुरक्षा बलों की टीम तलाशी अभियान से लौट आई। फिर भी रात लगभग 9:30 बजे बड़ी भीड़ शिविर त पहुंच गई और उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिए। भीड़ ने कैंप को नुकसान पहुंचाने के साथ असम राइफल्स के एक हल्के वाहन को आग लगा दी। इसके अलावा दो ट्रकों को पलटकर क्षतिग्रस्त कर दिया। एक नागरिक की कार भी आग की चपेट में आ गई।

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