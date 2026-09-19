Deepika-Ranveer Second Baby: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दूसरी बार बने माता-पिता, घर आई नन्ही परी

Deepika Padukone-Ranveer Singh Second Baby: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दूसरी बार माता-पिता बन गए हैं। 19 सितंबर को दीपिका ने एक बेटी को जन्म दिया। कपल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नन्ही बेटी के जन्म की खुशखबरी शेयर की।

Deepika-Ranveer Second Baby News: बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और सुपरस्टार रणवीर सिंह के घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है। दोनों दूसरी बार माता-पिता बन गए हैं। दीपिका और रणवीर ने शनिवार को अपनी दूसरी बेटी के जन्म की खुशखबरी सोशल मीडिया के जरिए शेयर की। कपल ने एक बेहद सिंपल और भावुक पोस्ट में नन्हे पैरों की तस्वीर शेयर कर Welcome Baby Girl लिखा। इसके साथ ही 19 सितंबर 2026 की तारीख और नीचे Dua, Deepika & Ranveer के नाम लिखे गए थे। पोस्ट के साथ नजर से बचाने वाला इमोजी भी लगाया गया।

दूसरी बेटी के जन्म से पूरी हुई परिवार की खुशी

दीपिका और रणवीर की पहली बेटी का नाम दुआ पादुकोण सिंह है, जिसका जन्म 8 सितंबर 2024 को हुआ था। अब करीब दो साल बाद दुआ बड़ी बहन बन गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुआ ने इसी महीने अपना दूसरा जन्मदिन मनाया था और इसके कुछ ही दिनों बाद परिवार में उनकी छोटी बहन का आगमन हुआ है। कपल ने अपनी दोनों बेटियों को लेकर हमेशा निजी जिंदगी को काफी हद तक कैमरों से दूर रखा है, हालांकि सोशल मीडिया पर समय-समय पर परिवार की कुछ तस्वीरें साझा करते रहे हैं। हाल ही में रणवीर ने दुआ के दूसरे जन्मदिन के मौके पर कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की थीं।

View this post on Instagram Shared post on Time

एक दिन पहले गए थे सिद्धिविनायक मंदिर

दूसरी बेटी के जन्म से ठीक एक दिन पहले 18 सितंबर को दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे। इस दौरान रणवीर के माता-पिता भी उनके साथ मौजूद थे। दोनों ने पारंपरिक परिधान में मंदिर पहुंचकर भगवान गणेश के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इस यात्रा ने इसलिए भी लोगों का ध्यान खींचा, क्योंकि सितंबर 2024 में पहली बेटी दुआ के जन्म से कुछ दिन पहले भी दीपिका और रणवीर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे। उस समय दीपिका अपनी पहली प्रेग्नेंसी के अंतिम चरण में थीं।

अप्रैल में किया था दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान

दीपिका और रणवीर ने इस साल अप्रैल में अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की जानकारी प्रशंसकों के साथ शेयर की थी। इसके बाद दोनों ने प्रेग्नेंसी से जुड़े कुछ खास पलों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं। हाल ही में शेयर किए गए मैटरनिटी फोटोशूट में कपल के साथ उनकी बेटी दुआ की भी झलक देखने को मिली थी। इस पोस्ट के जरिए दोनों ने अपनी बढ़ती फैमिली को लेकर खुशी जाहिर की थी। शनिवार को दूसरी बेटी के जन्म की खबर सामने आने के बाद बॉलीवुड जगत से जुड़े कई सितारों और प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर दीपिका और रणवीर को बधाई दी।

2018 में हुई थी शादी, अब चार सदस्यों का हुआ परिवार

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने नवंबर 2018 में इटली के लेक कोमो में शादी की थी। दोनों की मुलाकात फिल्म ‘गोलियों की रासलीला राम-लीला’ के दौरान हुई थी और इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। शादी के करीब छह साल बाद सितंबर 2024 में वे पहली बार माता-पिता बने थे। अब 19 सितंबर 2026 को दूसरी बेटी के जन्म के साथ उनका परिवार चार सदस्यों का हो गया है। हालांकि, कपल ने अभी अपनी छोटी बेटी का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर शेयर की गई नन्हे पैरों की तस्वीर के जरिए ही दोनों ने अपनी खुशी प्रशंसकों के साथ साझा की है।