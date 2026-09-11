Bigg Boss 20 Written Update: घर में मचा बवाल, युंग डीएसए बने पहले कैप्टन; कनिका मान की छिनी लाइफलाइन

Bigg Boss 20 Written Update 10 September 2026: बिग बॉस 20 में 10 सितंबर के एपिसोड में जमकर विवाद हुआ. युंग डीएसए पहले कैप्टन बने, जबकि काजी-आसिफ में सुलह हुई. कनिका की एक लाइफलाइन भी छिन गई.

Bigg Boss 20 Written Update 10 September 2026: बिग बॉस 20 के 10 सितंबर के एपिसोड में घरवालों के बीच जमकर बहस, आरोप-प्रत्यारोप और ड्रामा देखने को मिला. एपिसोड की शुरुआत अमरपाली दुबे और युंग डीएसए के बीच तीखी बहस से हुई. वहीं, गुस्सा शांत करने के लिए काजी तौकीर पुश-अप्स करते नजर आए और उन्होंने आसिफ खान को अपशब्द भी कहे. उन्होंने खुद को ‘सुपरह्यूमन’ तक बताया, जिसके बाद स्काउट ने उन्हें स्थिति समझाने की कोशिश की.

कैप्टेंसी टास्क में बढ़ा विवाद

कैप्टेंसी टास्क के दौरान कनिका मान और युंग डीएसए आमने-सामने आ गए. दोनों ने अपने-अपने व्यवहार को सही ठहराया. मामला बढ़ने पर गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा फेम कनिका ने अरिश्फा को भी निशाने पर लिया. जवाब में अरिश्फा ने चिल्लाते हुए कहा, ‘पहले फूटेज देखकर के आओ.’ कनिका ने उसे आवाज ऊंची न करने की चेतावनी दी. तमाम बहस के बाद टास्क दोबारा शुरू हुआ और आखिरकार युंग डीएसए घर के पहले कैप्टन बन गए.

आसिफ और काजी की सुलह

एपिसोड में आसिफ खान और काजी तौकीर के बीच चल रहा विवाद भी खत्म हुआ. काजी ने कैमरे पर अपशब्द कहने के लिए आसिफ से माफी मांगी. इसके बाद उन्होंने मेडिकल मदद मांगने का नाटक किया. मेडिकल रूम में डॉक्टर के सामने काजी ने स्वीकार किया कि वह गेम के तहत ऐसा कर रहे थे. उनके इस नाटकीय अंदाज पर घरवालों ने चर्चा की और कैमरे से उनके अजीब तरीके से बात करने की आदत का भी जिक्र किया.

कनिका की रणनीति पर स्काउट ने उठाए सवाल

अगले दिन कनिका ने कुशाल तनवर उर्फ गुल्लू से भरोसे को लेकर बातचीत की और बताया कि वह लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं करतीं. जब उनसे पूछा गया कि वह गुल्लू पर कितना भरोसा करती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, “50%.” स्काउट ने कनिका के गेम प्लान को समझाते हुए कहा कि वह सभी से दोस्ती कर रही हैं और फायदे के हिसाब से अपनी चाल चल रही हैं.

रेड फ्लैग और रिश्तों पर चर्चा

उदिति सिंह ने गुल्लू से उनकी महिला प्रशंसकों के लिए संदेश देने को कहा और उन्हें ‘रेड फ्लैग’ बताया. गुल्लू ने जवाब दिया, “इतना अच्छा रेड फ्लैग देखा है कहीं?.” वहीं ईशा ने कहा, “रेड फ्लैग बहुत अच्छा देखा है मैंने जिंदगी में.” माही विज और ईशा रिक्की ने चर्चा की कि लंबे समय तक साथ रहने पर पार्टनर्स एक-दूसरे जैसे दिखने लगते हैंईशा ने बताया कि कई लोगों ने उनसे कहा था कि वह अपने पूर्व पति बादशाह की बहन जैसी दिखती हैं

चीटिंग पर ईशा ने पूछा सवाल

ईशा ने अमन गांधी और कुशाल तनवर के साथ बेवफाई पर बातचीत की. उन्होंने पूछा, “जो लड़के चीट करते हैं, एक जनरल बात कर रही हूं, मैं किसी स्पेशल इंसान को लेकर नहीं कह रही, उनके लिए मूव ऑन कोई गेम ही नहीं होता.” उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या ‘प्लेबॉय’ किस्म के पुरुष पार्टनर को धोखा देने के बाद अपराधबोध महसूस करते हैं. एपिसोड के अंत में युंग डीएसए ने कनिका की एक लाइफलाइन छीन ली, जिससे अब उनके पास सिर्फ एक लाइफलाइन बची है.