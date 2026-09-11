Sonipat Encounter: नंदू गैंग के नाम पर मांगी 2 करोड़ की रंगदारी, फिर फायरिंग की, पुलिस एनकाउंटर में 2 बदमाश अरेस्ट

Sonipat Firing Case: सोनीपत में 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और फायरिंग की घटना के बाद पुलिस की स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट ने 2 संदिग्धों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से तीन देसी पिस्टल और बाइक बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी नंदू गैंग से जुड़े हुए हैं।

Sonipat Police Encounter: हरियाणा के सोनीपत में नंदू गैंग के नाम पर 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और ऑफिस पर फायरिंग की वारदात के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक खरखौदा इलाके में हुई इस कार्रवाई में दो आरोपी गोली लगने से घायल हुए हैं। घायल आरोपियों की पहचान अंकित निवासी भटाना, हाल सोनीपत और हर्ष निवासी लहराड़ा के रूप में बताई गई है। पुलिस ने दोनों को काबू करने के बाद इलाज के लिए खरखौदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में भर्ती कराया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों का नंदू गैंग से वास्तव में कोई संबंध है या फिर गैंग के नाम का इस्तेमाल कर रंगदारी मांगी गई थी।

पहले आया 2 करोड़ की रंगदारी का फोन

पुलिस के अनुसार पूरी कहानी रात करीब सवा 9 बजे शुरू हुई। खरखौदा के वार्ड नंबर-1 निवासी दीपक के मोबाइल पर एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को नंदू गैंग का बदमाश बताया और दीपक से 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी। रकम नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी भी दी गई। पुलिस के मुताबिक कॉल करने वाले ने आगे की बातचीत में यह बताने की बात कही कि पैसे कहां देने हैं। इसके कुछ ही देर बाद मामला और गंभीर हो गया।

धमकी के आधे घंटे बाद ऑफिस पर फायरिंग

रंगदारी की धमकी मिलने के करीब आधे घंटे बाद खांडा रोड स्थित दीपक के कार्यालय के बाहर फायरिंग की गई। कार्यालय में मौजूद अजय ने फोन करके दीपक को घटना की जानकारी दी। पुलिस को बताया गया कि बिना नंबर प्लेट की काले रंग की बाइक पर दो युवक पहुंचे थे। बाइक पर लाल पट्टी लगी होने की बात भी सामने आई है। आरोप है कि दोनों युवकों ने कार्यालय के बाहर गोलियां चलाईं और इसके बाद वहां से फरार हो गए।

गेट और दीवार पर मिले गोलियों के निशान

फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान कार्यालय के गेट और दीवार पर गोलियों के निशान मिले। घटनास्थल से एक खाली कारतूस का खोल भी बरामद होने की बात पुलिस ने कही है। फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम ने भी मौके का निरीक्षण किया और जरूरी साक्ष्य जुटाए। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि मौके से मिले साक्ष्य और बरामद हथियारों का इस फायरिंग से क्या संबंध है।

फायरिंग के बाद पुलिस ने शुरू किया पीछा

कार्यालय पर फायरिंग के बाद स्पेशल एंटी गैंगस्टर यूनिट ने बाइक सवार संदिग्धों की तलाश शुरू की। पुलिस ने संभावित रास्तों और उनकी लोकेशन के आधार पर पीछा किया। तलाश करते हुए टीम हरसाना गांव की सीमा में NH-334B तक पहुंची। यहीं पुलिस ने दोनों संदिग्धों को घेरने की कोशिश की। NH-334B पर घेराबंदी के दौरान दोनों युवकों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान दोनों आरोपियों को गोली लगी और वे घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को मौके पर ही काबू कर लिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

आरोपी अंकित और हर्ष अस्पताल में भर्ती

पुलिस ने घायल संदिग्धों की पहचान अंकित और हर्ष के रूप में की है। दोनों को पुलिस सुरक्षा में CHC खरखौदा ले जाया गया। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मुठभेड़ के बाद मौके से तीन देसी पिस्टल बरामद की गई हैं। वह काले रंग की बाइक भी कब्जे में ली गई है, जिसका इस्तेमाल फायरिंग में किए जाने की आशंका है। बरामद हथियारों और घटनास्थल से मिले कारतूस के खोल की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। रंगदारी मांगने वाले व्यक्ति ने फोन पर नंदू गैंग से जुड़े होने का दावा किया था। पुलिस अभी इस दावे की भी जांच कर रही है कि आरोपी वास्तव में किसी गैंग का हिस्सा हैं या सिर्फ डर पैदा करने और रंगदारी वसूलने के लिए गैंग का नाम इस्तेमाल किया गया।