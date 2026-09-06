Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ में रीति तिवारी की एंट्री, बेटी को घर छोड़ने पहुंचे मनोज तिवारी

Bigg Boss 20: ‘बिग बॉस 20’ में मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी की एंट्री कंफर्म हो गई है. सलमान खान ने उन्हें पिता के पुराने ‘अंडा विवाद’ को लेकर मजेदार सलाह दी. शो का प्रीमियर 6 सितंबर को होगा.

Bigg Boss 20: सलमान खान का चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस एक बार फिर दर्शकों के बीच लौटने के लिए तैयार है. शो के 20वें सीजन का ग्रैंड प्रीमियर 6 सितंबर 2026 को होगा. कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होने वाले इस सीजन में मेकर्स लगातार नए कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा कर रहे हैं. इसी कड़ी में भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी की एंट्री कंफर्म हो गई है.

रीति तिवारी के नाम पर लगी मुहर

रीति तिवारी के ‘बिग बॉस 20’ में शामिल होने की चर्चा लंबे समय से चल रही थी. अब शो के मेकर्स ने प्रोमो जारी कर उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि कर दी है. रीति पेशे से सिंगर, सॉन्गराइटर और कंपोजर हैं. वह कवर सॉन्ग्स के साथ अपने ओरिजिनल म्यूजिक पर भी काम करती हैं. साल 2024 में उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर राजनीति में भी कदम रखा था.

बेटी को घर छोड़ने पहुंचे मनोज तिवारी

जियो हॉटस्टार के नए प्रोमो में मनोज तिवारी अपनी बेटी रीति को बिग बॉस के घर तक छोड़ने पहुंचे नजर आ रहे हैं. वह ‘रिंकिया के पापा’ गाना गाते हुए मंच पर एंट्री लेते हैं. इस दौरान सलमान खान मजाकिया अंदाज में कहते हैं, ‘मैंने इस बार तथास्तु बोला तो आपने सोचा इस शो में दो-दो बार आ सकते हैं.’

इस पर मनोज तिवारी जवाब देते हैं, ‘मैं अपनी बेटी को बिग बॉस के घर तक छोड़ने आया हूं.’

सलमान ने अंडे को लेकर दी खास सलाह

इसके बाद रीति तिवारी मंच पर पहुंचती हैं और अपनी सिंगिंग से सभी का ध्यान खींचती हैं. सलमान खान उन्हें मजाकिया अंदाज में सलाह देते हैं कि घर के अंदर अंडे को लेकर कभी विवाद न करें और पिता के नक्शेकदम पर न जाएं. रीति हंसते हुए जवाब देती हैं, ‘बाप पर तो जाना नहीं.’

बता दें कि मनोज तिवारी ‘बिग बॉस 4’ का हिस्सा रह चुके हैं. उस सीजन में डॉली बिंद्रा के साथ उनका ‘अंडा विवाद’ खूब सुर्खियों में रहा था.

कब और कहां होगा प्रीमियर?

‘बिग बॉस 20’ का ग्रैंड प्रीमियर 6 सितंबर 2026 को रात 9 बजे होगा. शो को कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकेगा. सीजन में रीति तिवारी के अलावा मैरी कॉम, माही विज, फैजल खान, आम्रपाली दुबे, कनिका मान, खुशी दुबे, अर्शिफा खान, गीता बसरा समेत कई चर्चित चेहरे नजर आएंगे.