Aja Ekadashi 2026 Date: 6 या 7 कब है अजा एकादशी, जानें पूजा विधि से लेकर सबकुछ

Aja Ekadashi 2026 Date: अजा एकादशी 2026 के व्रत को लेकर लोग काफी भ्रम में है तो आइए जानते हैं कि एकादशी कब है. साथ ही और सभी जानकारी जानते हैं.

Aja Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है. यह दिन भगवान विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होता है. खासतौर पर वैष्णव भक्तों के लिए एकादशी का व्रत विशेष महत्व रखता है. इस दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करते हैं.

धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन श्रीहरि विष्णु और धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से आयु, सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है. साथ ही मानसिक शांति मिलती है और जीवन की परेशानियों से छुटकारा पाने का मार्ग प्रशस्त होता है.

अजा एकादशी 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त (Aja Ekadashi 2026 Shubh Muhrat)

हिंदू पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में अजा एकादशी का व्रत 7 सितंबर, सोमवार को रखा जाएगा. एकादशी तिथि 6 सितंबर को शाम 7 बजकर 29 मिनट से शुरू होकर 7 सितंबर को शाम 5 बजकर 03 मिनट पर समाप्त होगी.

वहीं, अजा एकादशी व्रत का पारण 8 सितंबर, मंगलवार को किया जाएगा. पारण का समय सुबह 6 बजकर 2 मिनट से 8 बजकर 33 मिनट तक रहेगा.

अजा एकादशी का धार्मिक महत्व

भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत को करने से इस जन्म और पूर्व जन्मों के अनजाने में किए गए पापों तथा दुखों से मुक्ति मिलने की मान्यता है. इसे खोई हुई सुख-समृद्धि, मान-सम्मान और धन-वैभव की प्राप्ति के लिए भी फलदायी माना जाता है.

पौराणिक कथा के अनुसार, राजा हरिश्चंद्र ने भी अजा एकादशी का व्रत विधि-विधान से किया था. मान्यता है कि इसके प्रभाव से उन्हें अपना खोया हुआ राज्य और परिवार दोबारा प्राप्त हुआ.

अजा एकादशी की पूजा विधि (Aja Ekadashi 2026 Puja Vidhi)

अजा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ-सफाई करें. स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें. स्नान के पानी में गंगाजल मिलाना शुभ माना जाता है.

इसके बाद पूजा स्थल पर चौकी स्थापित कर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर रखें. भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें. धूप, दीप, चंदन और नैवेद्य चढ़ाएं. पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं. अंत में परिवार की सुख-समृद्धि, शांति और मंगल की कामना करें.