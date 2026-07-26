Bhojpuri Bawaal: भोजपुरी बवाल में पवन सिंह, आम्रपाली दुबे, निरहुआ समेत भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सितारे नजर आएंगे. जानिए शो की रिलीज डेट, ओटीटी प्लेटफॉर्म और इसमें शामिल कलाकारों की पूरी जानकारी.

Bhojpuri Bawaal | Bhojpuri Bawaal Cast | Bhojpuri Bawaal Release Date: भोजपुरी इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे अब एक नए शो के जरिए लोगों का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं. इस शो का नाम है ‘भोजपुरी बवाल’, जिसमें भोजपुरी सिनेमा के फेमस कलाकार अपनी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प किस्से शेयर करते नजर आएंगे. खास बात ये है कि ये शो टीवी पर नहीं बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा. आइए जानते हैं इस शो में कौन-कौन से सितारे नजर आएंगे और इसे कब से देखा जा सकता है.

आम्रपाली दुबे

भोजपुरी फिल्मों की फेमस एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे भी इस शो का हिस्सा होंगी. अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली आम्रपाली इस शो में अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी बातें करती नजर आएंगी. हाल ही में शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें आम्रपाली के कुछ खास पल देखने को मिले हैं. उनके फैंस इस शो को लेकर काफी उत्साहित हैं.

पवन सिंह

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह भी ‘भोजपुरी बवाल’ में नजर आएंगे. शो के प्रोमो में पवन सिंह अपने खास अंदाज और स्वैग में दिखाई दे रहे हैं. उनके फैंस इस नए शो में उन्हें देखने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह शो में कौन-कौन से मजेदार किस्से शेयर करते हैं.

दिनेश लाल यादव (निरहुआ)

भोजपुरी के जाने-माने एक्टर और सिंगर दिनेश लाल यादव, जिन्हें लोग निरहुआ के नाम से जानते हैं, भी इस शो में दिखाई देंगे. हाल ही में निरहुआ और आम्रपाली दुबे ने शो का प्रमोशन भी किया था. दोनों ने शो से जुड़ी कई बातें शेयर की थीं. निरहुआ के फैंस भी उन्हें इस नए अंदाज में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं.

काजल राघवानी

भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी भी ‘भोजपुरी बवाल’ में नजर आने वाली हैं. सामने आए प्रोमो में काजल और आम्रपाली दुबे के बीच बहस देखने को मिल रही है. ऐसे में माना जा रहा है कि शो में दोनों के बीच मजेदार नोकझोंक देखने को मिल सकती है.

तेज प्रताप यादव

बिहार के चर्चित राजनेता तेज प्रताप यादव भी इस शो में शामिल होंगे. फिल्मी सितारों के बीच तेज प्रताप यादव की मौजूदगी शो को और खास बना रही है. वो अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ अनुभव और किस्से लोगों के साथ शेयर करते नजर आएंगे.

कब और कहां देख सकते हैं ‘भोजपुरी बवाल’?

भोजपुरी सितारों से सजा ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर रिलीज होने वाला है. लोग इसे 2 अगस्त से देख पाएंगे. खास बात ये है कि ‘भोजपुरी बवाल’ भोजपुरी इंडस्ट्री का पहला रियलिटी शो बताया जा रहा है, जो लोगों को सितारों की निजी जिंदगी से रूबरू कराएगा.