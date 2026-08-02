Ramayana Movie: फिल्म रामायण में अरुण गोविल नहीं पहले ये एक्टर बनने वाले थे राजा दशरथ, खुद किया खुलासा

'रामायण' में ऋषि विश्वामित्र का रोल निभा रहे अजिंक्य देव ने बताया कि उन्होंने पहले राजा दशरथ के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था. बाद में लुक टेस्ट के बाद उन्हें विश्वामित्र का रोल मिला.

Ramayana Movie: नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसकी स्टारकास्ट और किरदारों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है. फिल्म में ऋषि विश्वामित्र का किरदार निभा रहे अजिंक्य देव ने अब अपनी कास्टिंग से जुड़ा दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले एक अलग किरदार के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन आखिरकार उन्हें विश्वामित्र का रोल मिला, जिसे वो अपने लिए बिल्कुल सही मानते हैं.

करीब 4000 करोड़ रुपये के बजट वाली ‘रामायण’ में ऋषि विश्वामित्र का किरदार निभा रहे अजिंक्य देव ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने भगवान राम के पिता राजा दशरथ के रोल के लिए ऑडिशन दिया था. हालांकि बाद में ये किरदार अरुण गोविल को मिल गया और मेकर्स ने उन्हें ऋषि विश्वामित्र का रोल ऑफर किया.

विश्वामित्र का किरदार कैसे मिला?

एक इंटरव्यू में अजिंक्य देव ने कहा, “मेरा ऑडिशन पहले राजा दशरथ के किरदार के लिए हुआ था और ये करीब तीन साल पहले की बात है. बाद में अरुण गोविल इस प्रोजेक्ट से जुड़े. मेरे हिसाब से उनसे बेहतर दशरथ कोई नहीं हो सकता था. इसके बाद मुझे विश्वामित्र का रोल ऑफर हुआ और मैंने तुरंत हां कर दी, क्योंकि ‘रामायण’ में इस किरदार की बहुत अहम भूमिका है.”

लुक टेस्ट के बाद हुआ फाइनल सिलेक्शन

अजिंक्य देव ने बताया कि रोल मिलने से पहले उनके कई लुक टेस्ट हुए. उन्होंने कहा, “जब टीम ने मुझे उस गेटअप में देखा तो सभी काफी खुश थे. दिल्ली में ट्रेलर लॉन्च के दौरान भी कहा गया था कि ‘रामायण’ के मेन किरदारों का चुनाव भगवान करते हैं. मैं किसी और रोल के लिए ऑडिशन दे रहा था, लेकिन आखिर में विश्वामित्र का किरदार मेरे पास आया. मुझे लगता है कि यही रोल मेरी पर्सनैलिटी पर सबसे ज्यादा फिट बैठता है.”

अजिंक्य देव ने बताया कि फिल्म शुरू होने से पहले उन्होंने कई वर्कशॉप्स की थीं. उन्होंने कहा कि वीएफएक्स वाले सीन्स की शूटिंग करना शुरुआत में काफी चुनौतीपूर्ण था. कई बार शरीर पर मार्कर लगाने पड़ते थे और तय जगह पर बिल्कुल सही तरीके से रुकना होता था, ताकि बाद में वीएफएक्स के जरिए सीन को सही तरीके से तैयार किया जा सके.

दमदार स्टारकास्ट से सजी है ‘रामायण’

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण के किरदार में नजर आएंगे. फिल्म में सनी देओल, रवि दुबे, रकुल प्रीत सिंह, अरुण गोविल, लारा दत्ता, विवेक ओबेरॉय और कुणाल कपूर भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. फिल्म का संगीत हैंस जिमर और ए.आर. रहमान ने तैयार किया है. इसके निर्माता नमित मल्होत्रा हैं, जबकि यश फिल्म के को-प्रोड्यूसर भी हैं. ये फिल्म नवंबर 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी.