Dhamaal 4 BOC Day 7: 100 करोड़ से बस इतनी दूर! ‘धमाल 4’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, सातवें दिन भी धुआंधार कमाई

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 7: अजय देवगन की 'धमाल 4' बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है. सातवें दिन फिल्म ने अच्छी कमाई की है और भारत में 96 करोड़ नेट का आंकड़ा छू लिया. अब फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल होने के बेहद करीब है.

Dhamaal 4 Box Office Collection Day 7: अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म ‘धमाल 4’ सिनेमाघरों में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. रिलीज के एक सप्ताह बाद भी फिल्म की कमाई में अच्छी स्थिरता देखने को मिल रही है, जो दर्शाती है कि दर्शकों का उत्साह अभी भी बरकरार है. खासकर फैमिली ऑडियंस और कॉमेडी पसंद करने वाले दर्शकों से मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मजबूत बनाए रखा है. अब फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये के प्रतिष्ठित क्लब में शामिल होने से बस कुछ ही कदम दूर है.

सातवें दिन भी कायम रही कमाई की रफ्तार (Dhamaal 4 Box Office Collection Day 7)

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने रिलीज के सातवें दिन भारत में करीब 6 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसके साथ ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कुल नेट कमाई लगभग 96 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. वहीं दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो ‘धमाल 4’ ने करीब 132 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन हासिल कर लिया है. वीकडेज में भी फिल्म की कमाई का स्थिर बने रहना इस बात का संकेत है कि दर्शकों के बीच इसका क्रेज अभी कम नहीं हुआ है.

फिल्म की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण लोगों से मिल रही सकारात्मक प्रतिक्रिया मानी जा रही है. रिलीज के बाद से सोशल मीडिया और सिनेमाघरों में फिल्म को लेकर अच्छे रिव्यू और पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ देखने को मिला है. साफ-सुथरी कॉमेडी, पुराने ‘धमाल’ फ्रेंचाइज़ी का नॉस्टैल्जिया और पूरे परिवार के साथ देखने लायक मनोरंजन ने फिल्म को हर आयु वर्ग के दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया है.

कई बॉलीवुड फिल्मों को छोड़ा पीछे

पहले ही सप्ताह में ‘धमाल 4’ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा प्रदर्शन किया है कि हाल के समय में रिलीज हुई करीब 30 बॉलीवुड फिल्मों के लाइफटाइम या पहले सप्ताह के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. फिल्म की लगातार बनी हुई कमाई इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में भी इसका प्रदर्शन मजबूत रह सकता है. यदि यही रफ्तार जारी रहती है तो फिल्म जल्द ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर सकती है.