Haryana Medical Reimbursement Rules: हरियाणा सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए बढ़ाई आश्रितों की आय सीमा

हरियाणा सरकार ने अपनी मेडिकल रीइंबर्समेंट पॉलिसी में बदलाव किया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। डिपेंडेंट्स के लिए महीने की इनकम लिमिट ₹3,500 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दी गई है,

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत

Haryana Medical Reimbursement Rules: हरियाणा सरकार ने अपनी मेडिकल रीइंबर्समेंट पॉलिसी में बड़ी ढील देने का ऐलान किया है, (Haryana Medical Reimbursement Rules) जिससे राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है। मेडिकल रीइंबर्समेंट बेनिफिट पाने के लिए एलिजिबल डिपेंडेंट्स के लिए मंथली इनकम लिमिट ₹3,500 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दी गई है, जिससे परिवार के ज़्यादा सदस्य इस स्कीम के तहत एलिजिबल हो सकेंगे।

ज़्यादा डिपेंडेंट्स को फायदा पहुंचाने के लिए ज़्यादा इनकम लिमिट

बदले हुए नियमों के तहत, ₹9,000 तक की मंथली इनकम वाले डिपेंडेंट्स को अब मेडिकल रीइंबर्समेंट क्लेम के लिए एलिजिबल डिपेंडेंट्स माना जाएगा। (Haryana Medical Reimbursement Rules) बढ़ती महंगाई और बढ़ते हेल्थकेयर खर्चों के बावजूद, ₹3,500 की पिछली लिमिट सालों से वैसी ही थी।

हेल्थ डिपार्टमेंट ने बदला हुआ नोटिफिकेशन जारी किया

हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट ने 13 जुलाई, 2026 को बदला हुआ नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 2007 में शुरू किए गए मेडिकल रीइंबर्समेंट नियमों में ऑफिशियली बदलाव किया गया। यह बदलाव सरकार की आज की आर्थिक हकीकत के हिसाब से वेलफेयर पॉलिसी को अपडेट करने और कर्मचारियों और पेंशनर्स को ज़्यादा फाइनेंशियल मदद देने की कोशिश को दिखाता है।

फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रपोज़ल को मंज़ूरी दी

बदलाव लागू होने से पहले, (Haryana Medical Reimbursement Rules) प्रपोज़ल को 26 जून, 2026 को फाइनेंस डिपार्टमेंट से फॉर्मल मंज़ूरी मिली थी। इस मंज़ूरी के बाद, हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया, जिससे बदले हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लागू हो गए।

सभी डिपार्टमेंट को निर्देश भेजे गए

सरकार ने सभी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट, डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ऑर्डर भेज दिया है। अधिकारियों को बदले हुए नियमों को लागू करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया गया है कि एलिजिबल कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपडेटेड मेडिकल रीइंबर्समेंट पॉलिसी के तहत फायदे मिलें।

बदले हुए नियम से हज़ारों लोगों को फ़ायदा होने की उम्मीद

डिपेंडेंट इनकम लिमिट लगभग ढाई गुना बढ़ने के साथ, बदली हुई पॉलिसी से हज़ारों और परिवारों को मेडिकल रीइंबर्समेंट का फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। इस कदम का मकसद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हेल्थकेयर सपोर्ट को मज़बूत करना है, साथ ही वेलफेयर पॉलिसी को मौजूदा आर्थिक हालात के हिसाब से बनाए रखना है।(Haryana Medical Reimbursement Rules)