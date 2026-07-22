Aishwarya Rai Boyfriends List: सलमान खान ही नहीं इन मर्दों के साथ भी नैन लड़ा चुकी हैं ऐश्वर्या राय, देखें लिस्ट

Aishwarya Rai Bachchan Boyfriends List: बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन इन दिनों काफी चर्चे में हैं, ऐसे में आइए जानते हैं कि उनके चर्चित रिश्तों के बारे में-

Aishwarya Rai Bachchan Boyfriends List: बॉलीवुड की सबसे चर्चित एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन आज अपनी प्रोफेशनल उपलब्धियों के साथ-साथ खुशहाल पारिवारिक जीवन के लिए भी जानी जाती हैं. बच्चन परिवार की बहू बनने के बाद उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आया, लेकिन शादी से पहले उनकी पर्सनल लाइफ भी कई बार सुर्खियों का हिस्सा बनी. अलग-अलग समय पर कई लोगों के साथ उनका नाम जोड़ा गया, जिनमें कुछ रिश्तों की काफी चर्चा हुई.

अभिषेक बच्चन संग बसाया अपना घर

साल 2007 में ऐश्वर्या राय ने एक्टर अभिषेक बच्चन से शादी की. दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में मानी जाती है. शादी के बाद उनके घर बेटी आराध्या का जन्म हुआ और आज ये परिवार इंडस्ट्री के सबसे चर्चित परिवारों में शुमार है.

विवेक ओबेरॉय के साथ रिश्ते की रही चर्चा

अभिषेक बच्चन से शादी से पहले ऐश्वर्या राय का नाम एक्टर विवेक ओबेरॉय के साथ भी जुड़ा था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ‘क्यों हो गया ना’ की शूटिंग के दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आए थे. हालांकि, ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सका और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए.

मॉडल राजीव मूलचंदानी के साथ भी जुड़ा था नाम

मॉडलिंग के शुरुआती दिनों में ऐश्वर्या राय का नाम मशहूर मॉडल राजीव मूलचंदानी के साथ भी सामने आया था. दोनों ने कई फोटोशूट साथ किए थे, जिसके बाद उनके रिश्ते की चर्चाएं तेज हो गई थीं. उस दौर में ऐसी खबरें भी सामने आई थीं कि इस वजह से एक्ट्रेस मनीषा कोइराला और ऐश्वर्या के बीच अनबन की बातें भी कही गई थीं. हालांकि, इन दावों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई.

सलमान खान के साथ सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा रिश्ता

ऐश्वर्या राय और सलमान खान की लव स्टोरी बॉलीवुड की सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में गिनी जाती है. बताया जाता है कि दोनों की नजदीकियां फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ की शूटिंग के दौरान बढ़ीं. उस समय उनके रिश्ते ने खूब सुर्खियां बटोरीं. बाद में दोनों अलग हो गए. मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि रिश्ते में बढ़ते विवाद और मतभेद उनकी जुदाई की वजह बने. इन दावों पर अलग-अलग समय पर दोनों पक्षों की अपनी-अपनी बातें सामने आती रही हैं.

इस लेख में दी गई जानकारी की आज समाज पुष्टि नहीं करता है. इसमें शामिल बातें सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं, अफवाहों और उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हैं. पाठकों से अनुरोध है कि इसे केवल जानकारी के रूप में लें और किसी भी दावे को सत्य मानने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि जरूर करें.