Monsoon Session: संसद में तीसरे दिन भी हंगामा, काले कपड़े पहनकर पहुंचे विपक्षी नेता, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित

Opposition’s Black Protest in Parliament: संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा में भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के कारण संसद का कामकाज प्रभावित हो रहा है।

Monsoon Session 2026 Update: संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 22 जुलाई को विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे और सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। विपक्ष ने छात्रों से जुड़े मुद्दों और कथित परीक्षा अनियमितताओं को लेकर चर्चा की मांग की, जिसके बाद लोकसभा में हंगामा हो गया। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर सदन में आवाज उठाई, जिसके चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई और इसे स्थगित करना पड़ा।

काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे विपक्षी नेता

मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्षी दलों के कई सांसदों ने काले कपड़े पहनकर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने इसे सरकार के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन बताया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि छात्रों से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सरकार चर्चा से बच रही है। विपक्ष का कहना है कि परीक्षा व्यवस्था से जुड़े विवाद और छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि संसद जनता और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का सबसे बड़ा मंच है, इसलिए इन विषयों पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

संसद में सरकार और विपक्ष आमने-सामने

मानसून सत्र की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं कराई जा रही, जबकि सरकार लगातार सदन चलाने की अपील कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद सत्र को सुचारू और सकारात्मक तरीके से चलाने की अपील की है। हालांकि, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक गतिरोध के कारण शुरुआती दिनों में कार्यवाही प्रभावित हुई है। विपक्ष ने संकेत दिए हैं कि अगर उनकी मांगों पर चर्चा नहीं हुई तो विरोध जारी रह सकता है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि संसद में नियमों के तहत हर विषय पर चर्चा की जा सकती है।

कांग्रेस का लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन

इससे पहले मंगलवार को कांग्रेस और विपक्षी दलों के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया था। विपक्षी नेताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उन्हें वहां से हटाकर हिरासत में लिया और कुछ समय बाद छोड़ दिया। कांग्रेस का कहना था कि वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रही है, जबकि सरकार ने प्रदर्शन के स्थान और तरीके को लेकर सवाल उठाए। इस घटना के बाद बुधवार को संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराया और सदन में भी मुद्दों को उठाया।