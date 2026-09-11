8 एपिसोड की इस क्राइम सीरीज को देख कांप उठेगी रूह, क्लाइमेक्स ऐसा कि उड़ जाएंगे होश; 7.4 है IMDb रेटिंग

Thriller Series: एक खुशहाल परिवार, छिपी पहचान और 17 साल पुराने सीरियल किलर का रहस्य… इस सीरीज के दो सीजन में ऐसे राज खुलते हैं, जिनका अंदाजा लगाना आसान नहीं. आखिरी ट्विस्ट आपको चौंका देगा.

Thriller Series: अगर आपको क्राइम, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्में और वेब सीरीज पसंद हैं, तो ‘दुरंगा’ आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है. इस सीरीज के अब तक दो सीजन रिलीज हो चुके हैं और दोनों ही हिस्सों में रहस्य, जबरदस्त ट्विस्ट और रोमांच देखने को मिलता है. यही वजह है कि सीरीज को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

दुरंगा के पहले सीजन की कहानी

दुरंगा के पहले सीजन की कहानी सम्मित पटेल के इर्द-गिर्द घूमती है. उसकी पत्नी इरा क्राइम ब्रांच ऑफिसर है और दोनों अपनी जिंदगी में खुश होते हैं. कहानी उस समय नया मोड़ लेती है, जब इरा के सामने 17 साल पुराने एक सीरियल किलर से जुड़ा मामला आता है.

जांच आगे बढ़ने पर इरा को अपने पति के अतीत से जुड़े कई ऐसे राज पता चलते हैं, जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था. सम्मित की पहचान और उसका अतीत कहानी में लगातार सस्पेंस बनाए रखते हैं. पहले सीजन में कुल 9 एपिसोड हैं.

दूसरे सीजन में खुलते हैं बड़े राज

‘दुरंगा 2’ की कहानी वहीं से आगे बढ़ती है, जहां पहला सीजन खत्म हुआ था. असली सम्मित पटेल यानी अमित साध कोमा से बाहर आता है. शुरुआत में उसे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि अभिषेक बन्ने (गुलशन देवैया) उसकी पहचान के साथ जिंदगी जी रहा है.

अभिषेक, सीरियल किलर बाला बन्ने का बेटा है और नई जिंदगी शुरू करने के लिए उसने सम्मित की पहचान अपना ली थी. आगे कहानी में ऐसे ट्विस्ट आते हैं, जो दर्शकों को हैरान कर देते हैं. खासकर क्लाइमेक्स काफी चौंकाने वाला है.

स्टार कास्ट और कहां देखें?

सीरीज में गुलशन देवैया, अमित साध और दृष्टि धामी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. इनके अलावा बरखा बिष्ट, राजेश खट्टर, दिव्या सेठ शाह और जकीर हुसैन भी नजर आते हैं. दुरंगा को ZEE5 पर देखा जा सकता है. यह कोरियन सीरीज Flower of Evil का आधिकारिक हिंदी रीमेक है.

IMDb रेटिंग और तीसरे सीजन का इंतजार

दुरंगा को दर्शकों की ओर से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है और IMDb पर इसकी रेटिंग 7.4 बताई गई है. दोनों सीजन देखने के बाद अब फैंस इसके तीसरे सीजन का इंतजार कर रहे हैं.