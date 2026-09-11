Haryana News: नूंह में पनीर की 3 डेयरियों पर छापा, 30 से 40 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद, जेसीबी से कराया नष्ट

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Amit Upadhyay
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Fake Paneer Raid in Nuh: नूंह के गौंधोला गांव में प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने 3 पनीर डेयरियों पर छापा मारा। अधिकारियों के अनुसार मौके से करीब 30 से 40 क्विंटल मिलावटी पनीर मिला। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जबकि बाकी स्टॉक को जेसीबी से नष्ट कराया गया।
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नूंह में पनीर की डेयरी पर छापा मारा गया और 30-40 क्विंटल पनीर को नष्ट कराया गया।

Nuh Paneer Factory Raid: त्योहारों का सीजन चल रहा है और इस दौरान खाने-पीने की चीजों में मिलावट बढ़ जाती है। आजकल पनीर में मिलावट की समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। हरियाणा के नूंह जिले के पुन्हाना इलाके में प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने तीन पनीर डेयरियों पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में संदिग्ध पनीर बरामद किया गया। अधिकारियों को मौके से करीब 30 से 40 क्विंटल पनीर मिला। टीम ने इसके नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। बाकी स्टॉक को मौके पर ही जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर नष्ट कराया गया। फिलहाल सैंपल की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट आने के बाद डेयरी संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

शिकायतों के बाद पहुंची प्रशासन की टीम

मामला पुन्हाना के गौंधोला गांव का है। यहां पनीर तैयार करने वाली कुछ डेयरियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई। एसडीएम पुन्हाना अमित कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई। इसमें पुन्हाना सदर थाना पुलिस, ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार संजीव नागर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी विकास जागलान समेत संबंधित अधिकारी शामिल रहे। टीम ने गांव में संचालित तीन डेयरियों की जांच की। इनमें खालिद पुत्र गफूर, निवासी गुर्जर नंगला, थाना नगीना, ईसुफ पुत्र छोटू, निवासी गौंधोला और खिलोनी राम पुत्र इंदर, निवासी पुन्हाना शामिल हैं। जांच के दौरान टीम को बड़ी मात्रा में तैयार पनीर मिला। अधिकारियों के मुताबिक इसकी मात्रा करीब 30 से 40 क्विंटल थी।

सैंपल जांच के लिए भेजे, बाकी पनीर नष्ट

कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पनीर के नमूने लिए और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया। मौके पर मौजूद बाकी पनीर को जेसीबी से गड्ढा खोदकर नष्ट करा दिया गया। त्योहारी सीजन में दूध, पनीर, खोया, मिठाई और दूसरे खाद्य पदार्थों की मांग अचानक बढ़ जाती है। इसी दौरान मिलावट की शिकायतें भी बढ़ने का खतरा रहता है। FSSAI और राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग समय-समय पर त्योहारों से पहले दूध और दूध से बने उत्पादों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाते रहे हैं। FSSAI के रिकॉर्ड में भी त्योहारों के दौरान दूध, खोया और पनीर आधारित मिठाइयों की सैंपलिंग के लिए विशेष अभियान दर्ज हैं। हाल के दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी संदिग्ध पनीर के खिलाफ कार्रवाई हुई है।

नूंह का गौंधोला पहले भी क्यों चर्चा में रहा?

गौंधोला और नूंह-पुन्हाना क्षेत्र में सिंथेटिक या गैर-डेयरी पनीर की आपूर्ति को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। गौंधोला को सिंथेटिक पनीर के उत्पादन से जुड़े प्रमुख इलाकों में बताया जाता है और दावा किया गया कि ऐसे उत्पाद दिल्ली-NCR के बाजारों तक पहुंचते हैं। हरियाणा सरकार ने अब गैर-डेयरी पनीर के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। अगस्त 2026 में नूंह-मिंवात क्षेत्र से दिल्ली-NCR तक मिलावटी डेयरी उत्पादों की आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क की जानकारी सामने आई थी। खाद्य सुरक्षा विभाग अब सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद तीनों डेयरी संचालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।