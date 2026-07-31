UP Police Constable Result OUT: लाखों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म, ऐसे करें रिजल्ट चेक

UP Police Constable Result 2026: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है. उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं. बोर्ड ने रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर-की भी जारी की है. इस भर्ती परीक्षा में 76,184 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिन्हें अब दस्तावेज सत्यापन (DV) और शारीरिक मानक परीक्षण (PST) के लिए बुलाया जाएगा. उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की मदद से अपना रिजल्ट और फाइनल आंसर-की देख सकते हैं.
32,679 पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा
यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून 2026 को कुल 6 शिफ्टों में आयोजित की गई थी. 32,679 रिक्त पदों के लिए 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया था. कुल पदों के मुकाबले लगभग 2.33 गुना यानी 76,184 उम्मीदवारों को अगले चरण DV/PST के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.
श्रेणीवार नॉर्मलाइज्ड कटऑफ
अनारक्षित (UR) – 258.03661
महिला – 255.84346
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) – 251.63020
महिला – 249.27083
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – 247.93434
महिला – 247.35926
अनुसूचित जाति (SC) – 239.34407
अनुसूचित जनजाति (ST) – 220.10639
महिला – 211.47988
न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स
अनारक्षित (UR): 30%
EWS: 25%
OBC: 25%
SC/ST: 20%
ऐसे करें UP Police Constable Result 2026 चेक
1. यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
2. होमपेज पर “UP Police Constable Result 2026 / Merit List” लिंक पर क्लिक करें.
3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.
4. सबमिट करते ही स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिखाई देगा.
5. भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर उसका प्रिंट सुरक्षित रखें.