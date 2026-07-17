Re-NEET Toppers List 2026: नीट यूजी में किसने किया टॉप और कितने मिले नंबर? यहां देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

NEET UG 2026 AIR 1 to AIR 10 List: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने Re-NEET UG 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए करीब 20 लाख अभ्यर्थियों में से 11.21 लाख उम्मीदवारों ने क्वालिफाई किया है। नीट यूजी का रिजल्ट जारी होने के साथ ही मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेस में एडमिशन की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। इस बार नीट यूजी परीक्षा का हाइएस्ट स्कोर 720 में से 715 नंबर रहा। NTA के अनुसार पंजाब के आर्यन गुप्ता ने 715 अंक हासिल कर देशभर में पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि हरियाणा के पांशुल बंसल दूसरे स्थान पर रहे। दोनों उम्मीदवारों ने बराबर 715 अंक प्राप्त किए हैं। खास बात यह है कि इस बार किसी भी कैंडिडेट को 720 में से 720 नंबर नहीं मिले हैं। इस बार ऑल इंडिया टॉपर भी 715 नंबर ही हासिल कर सके हैं।
NEET UG रिजल्ट के 10 टॉपर्स की लिस्ट
ऑल इंडिया रैंक टॉपर का नाम
AIR 1 आर्यन गुप्ता
AIR 2 पांशुल बंसल
AIR 3 उपलक्ष्य गोयल
AIR 4 आयुष भलोटिया
AIR 5 कुडाले श्रावणी कृष्णा
AIR 6 रिया रंजन
AIR 7 आर्यन दुबे
AIR 8 गीतांश सरीन
AIR 9 गौरव सिंह
AIR 10 मोहनिश मारुति भोसले
छात्राओं का नीट यूजी में दबदबा
री-नीट यूजी परीक्षा में करीब 20 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जिनमें से 11.21 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई करने में सफल रहे। NTA ने बताया कि सफल उम्मीदवारों में 58 प्रतिशत से अधिक लड़कियां हैं हैं। फीमेल कैंडिडेट्स की सफलता दर लड़कों की तुलना में ज्यादा दर्ज की गई। जहां 56.8 प्रतिशत फीमेल कैंडिडेट्स सफल रहीं, वहीं 55.1 प्रतिशत लड़के परीक्षा में सफल हुए। इस बार परीक्षा में 19 उम्मीदवारों ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए। अधिकांश टॉप स्कोरर 17 से 19 साल की उम्र के हैं। परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले 138 उम्मीदवार 66 अलग-अलग शहरों से हैं।
कैटेगरी वाइज सफल कैंडिडेट्स
सामान्य (General): 2.91 लाख
OBC-NCL: 5.12 लाख
SC: 1.59 लाख
ST: 63,716
Gen-EWS: 95,026
PwBD: 3,666
PwD: 303
जल्द शुरू होगी काउंसलिंग प्रोसेस
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अनुसार इस बार परीक्षा के परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं, ताकि MBBS, BDS, AYUSH, B.Sc. Nursing और अन्य मेडिकल पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग प्रक्रिया निर्धारित समय के अनुसार शुरू हो सके। एजेंसी ने टॉपर्स, राज्यवार टॉपर्स, श्रेणीवार टॉपर्स और कटऑफ भी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। आप नीट यूजी रिजल्ट से जुड़ी ज्यादा जानकारी neet.nta.nic.in पर जाकर हासिल कर सकते हैं।