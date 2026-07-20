भारत में IELTS की परीक्षा अब कंप्यूटर पर होगी। इस परीक्षा में कागज-कलम का दौर खत्म होने जा रहा है। सितंबर 2026 से यह परीक्षा पूरी तरह कंप्यूटर आधारित होगी।

पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश जाने वाले लोगों के लिए यह बहुत काम की खबर है। भारत में इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम (IELTS) की परीक्षा अब कंप्यूटर पर होगी। सितंबर 2026 से पेपर के जरिए होने वाली परीक्षा खत्म हो जाएगा और इसकी जगह पर यह परीक्षा कंप्यूटर पर होगी। अंग्रेजी भाषा की क्षमता के आकलन के लिए दुनियाभर में इसके स्कोर का इस्तेमाल किया जाता है।

पेपर बेस्ड परीक्षा के तीन मौके

जो विद्यार्थी IELTS की पेपर आधारित परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनके पास बदलाव पूरी तरह लागू होने से पहले बस तीन मौके मिलेंगे। पेपर आधारित परीक्षा आगामी 25 जुलाई, 6 अगस्त और 22 अगस्त 2026 को होगी। इन तारीखों के बाद आईईएलटीएस की सभी परीक्षाएं पूरी तरह कंप्यूटर आधारित होंगी।

परीक्षा पैटर्न में बदलाव नहीं

आईडीपी एजुकेशन के मुताबिक, इस बदलाव का मकसद परीक्षा की क्रेडिबिलिटी और अंतराष्ट्रीय मानकों को बरकरार रखते हुए, उम्मीदवारों के लिए ज्यादा लचीलापन और प्रभावी टेस्टिंग एक्सपीरियंस देना है। संगठन ने साफ किया है कि IELTS परीक्षा के पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार, डिफिकल्टी के लेवल, मार्किंग सिस्टम या ओवरऑल स्कोरिंग प्रॉसेस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा।

बड़ी सहूलियत की उम्मीद

IELTS परीक्षा की अवधि पहले की तरह ही 2.45 घंटे की होगी। उम्मीदवार सुनने, लिखने और पढ़ने वाले सेक्शन कंप्यूटर पर ही करेंगे, जबकि स्पीकिंग टेस्ट IELTS परीक्षक के आमने-सामने पहले की ही तरह इंटरव्यू के जरिए होगी। कंप्यूटर आधारित टेस्ट होने से परीक्षा देने वालों को बड़ी सहूलियत मिलने की उम्मीद की जा रही है। लिस्निंग सेक्शन के लिए उम्मीदवार हेडफोन का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे उन्हें ऑडियो साफ-साफ सुनाई देगा और वे अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। वही राइटिंग सेक्शन को टाइप करके किया जाएगा।

बढ़ते चलन के अनुरूप

आईडीपी के मुताबिक, पूरी तरह से डिजिटल IELTS परीक्षा की ओर बढ़ना, शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी-आधारित असेसमेंट को अपनाने के बढ़ते चलन के अनुरूप है। जैसे-जैसे दुनिया भर में परीक्षा प्रणालियां डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना रही हैं, उम्मीद है कि इस बदलाव से उम्मीदवारों को तेज, ज्यादा सुविधाजनक और टेक्नोलॉजी-आधारित परीक्षा का अनुभव मिलेगा। साथ ही, IELTS की विश्वसनीयता और मान्यता पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।