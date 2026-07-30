Patanjali Insurance: बाबा रामदेव बेचेंगे इंश्योरेंस? इस कंपनी में हिस्सेदारी को IRDAI की मंजूरी, पतंजलि इंश्योरेंस का रास्ता साफ!

आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट और पैकेज फूड बेचने वाली बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद देश के इंश्योरेंस सेक्टर में प्रवेश कर सकती है। इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने पतंजलि आयुर्वेद और डीएस ग्रुप को मैग्मा जनरल इंश्योरेंस को खरीदने की मंजूरी दे दी।

Patanjali Insurance: आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट और पैकेज फूड बेचने वाली बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद देश के इंश्योरेंस सेक्टर में प्रवेश कर सकती है। इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने पतंजलि आयुर्वेद और डीएस ग्रुप को मैग्मा जनरल इंश्योरेंस को खरीदने की मंजूरी दे दी। इससे 4,500 की डील का रास्ता साफ हो गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है।

IRDAI की इस मंजूरी से बाबा रामदेव के नेतृत्व वाले पतंजलि आयुर्वेद का इंश्योरेंस सेक्टर में आने का रास्ता साफ हो गया है।

इस डील का क्या है मतलब?

इस डील के तहत, Magma General Insurance में पतंजलि 73.6% और DS ग्रुप 24.5% हिस्सेदारी खरीदेगी। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, मैग्मा जनरल इंश्योरेंस में हिस्सेदारी की बिक्री अदार पूनावाला की कंपनी सैनोटी प्रॉपर्टीज और अन्य शेयरहोल्डर जैसे सेलिका डेवलपर्स और जैगुआर एडवाइजरी सर्विसेज कर रहे हैं। IRDAI की मंजूरी के बाद पतंजलि, मैग्मा जनरल इंश्योरेंस की प्रमोटर बन जाएगी और कंपनी की ग्रोथ के लिए वह इसमें और पैसे निवेश करेगी। वहीं, डीएस ग्रुप कंपनी के सह-निवेशक के रूप में रहेगी।

पतंजलि इंश्योरेंस बेचना शुरू करेगी?

तत्काल नहीं। मंजूरी मिलने का यह मतलब नहीं है कि पतंजलि एक नया इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च कर रही है या रातोंरात ‘पतंजलि इंश्योरेंस’ प्रॉडक्ट ले आएगी। जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है वह पहले से ही एक इंश्योरेंस कंपनी है, जो मोटर, हेल्थ, प्रॉपर्टी और अन्य जनरल इंश्योरेंस कैटगरी में 70 से ज्यादा इंश्योरेंस प्रॉडक्ट बेच रही है।

कंपनी का बढ़िया रहा है प्रदर्शन

केयर एज रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हाल के वर्षों में मैग्मा जनरल इंश्योरेंस ने मजबूत ग्रोथ दिखाई है। इसका ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम, वित्त वर्ष 21 और वित्त वर्ष 22 के बीच 22% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) से बढ़ा है। यह जनरल इंश्योरेंस के क्षेत्र में 10% के सीएजीआर से बहुत ज्यादा है।