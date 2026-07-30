Bollywood Actors Religion: बॉलीवुड के कई सितारों की मां मुस्लिम और पिता हिंदू रहे हैं. संजय दत्त, शाहिद कपूर, ईशान खट्टर, आयशा टाकिया और आशा पारेख जैसे कलाकार धार्मिक सौहार्द और विविधता की मिसाल हैं.

Bollywood Actors Religion: बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं, जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड अलग-अलग धर्मों से जुड़ा है. इन सितारों की मां मुस्लिम परिवार से थीं, जबकि उनके पिता हिंदू परिवार से आते थे. यही वजह है कि इनकी परव्रेरिश ऐसे माहौल में हुई, जहां दोनों धर्मों की परंपराओं और संस्कारों का सम्मान किया जाता था. आइए जानते हैं उन बॉलीवुड सितारों के बारे में, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड दो अलग-अलग धर्मों से जुड़ी रही.

संजय दत्त

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय दत्त का परिवार भी धार्मिक विविधता की मिसाल माना जाता है. उनकी मां नरगिस हिंदी सिनेमा की फेमस एक्ट्रेस थीं और मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थीं. वहीं उनके पिता सुनील दत्त हिंदू परिवार से थे. संजय दत्त ने बचपन से दोनों संस्कृतियों को करीब से देखा. वो हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करते हैं और धार्मिक आस्था भी रखते हैं.

शाहिद कपूर

शाहिद कपूर की मां नीलिमा अजीम मुस्लिम परिवार से आती हैं, जबकि उनके पिता पंकज कपूर हिंदू हैं. शाहिद की परवरिश ऐसे माहौल में हुई, जहां सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाया गया. कई इंटरव्यू में वो आध्यात्मिक सोच की बात कर चुके हैं और किसी एक धर्म से ज्यादा इंसानियत और आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं.

ईशान खट्टर

युवा एक्टर ईशान खट्टर भी इसी सूची में शामिल हैं. उनकी मां नीलिमा अजीम मुस्लिम परिवार से हैं, जबकि उनके पिता राजेश खट्टर हिंदू परिवार से आते हैं. ईशान का मानना है कि हर धर्म सम्मान के योग्य है और इंसानियत सबसे बड़ी पहचान होती है.

आयशा टाकिया

एक्ट्रेस आयशा टाकिया की मां फरीदा मुस्लिम परिवार से हैं, जबकि उनके पिता निशित टाकिया हिंदू हैं. आयशा ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है. वो अपने पिता का सरनेम इस्तेमाल करती हैं और निजी जीवन में धार्मिक सौहार्द की मिसाल मानी जाती हैं.

आशा पारेख

हिंदी सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस आशा पारेख की मां सलमा बोहरा मुस्लिम परिवार से थीं. वहीं उनके पिता बच्चुभाई पारेख गुजराती हिंदू परिवार से थे. आशा पारेख खुद को आध्यात्मिक मानती हैं और कई बार कह चुकी हैं कि सभी धर्म समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए.

बॉलीवुड के ये सितारे इस बात का उदाहरण हैं कि अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि में पले-बढ़ने के बावजूद आपसी सम्मान, संस्कार और इंसानियत सबसे अहम होती है. इन कलाकारों ने अपने परिवार से मिली विविध सांस्कृतिक विरासत को अपनाया और हमेशा सभी धर्मों के प्रति सम्मान का संदेश दिया.