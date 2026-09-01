स्मार्टफोन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी Apple ने जॉन टर्नस को अपना नया CEO नियुक्त किया है। टर्नस मंगलवार को Apple के चीफ एग्जीक्यूटिव का पद संभालेंगे। उन्हें एक ऐसी कंपनी की कमान मिलेगी जो स्मार्टफोन मार्केट में तो सबसे आगे है, लेकिन AI में पीछे है।

Apple’s new CEO john Ternus: स्मार्टफोन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी Apple ने जॉन टर्नस को अपना नया CEO नियुक्त किया है। टर्नस मंगलवार को Apple के चीफ एग्जीक्यूटिव का पद संभालेंगे। उन्हें एक ऐसी कंपनी की कमान मिलेगी जो स्मार्टफोन मार्केट में तो सबसे आगे है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में अपने प्रतिद्वंद्वियों से पीछे है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगी चीन पर कंपनी की निर्भरता और व्हाइट हाउस के भारी राजनीतिक दबाव के बीच संतुलन बनाना।

एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनेंगे टिम कुक

टिम कुक ने 31 अगस्त को एप्पल के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कंपनी में कुल 15 साल गुजारे। टिम कुक अब Apple में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका संभालेंगे। कुक ने साल 2011 में स्टीव जॉब्स के बाद कंपनी की कमान संभाली थी। उनके कार्यकाल में कंपनी का मूल्य 350 अरब डॉलर से बढ़कर लगभग 4.7-5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

25 साल से एप्पल में हैं टर्नस

51 साल के टर्नस 2001 में Apple की डिजाइन टीम में शामिल हुए थे और तरक्की करते हुए हार्डवेयर इंजीनियरिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने, जहां वे सीधे कुक को रिपोर्ट करते हैं। वे Apple के सभी प्रोडक्ट्स की इंजीनियरिंग टीमों को लीड करते हैं, जिनमें वे iPhone भी शामिल हैं। कंपनी को आईफोन से सबसे ज्यादा कमाई होती है।

खुद को साबित करने की होगी चुनौती

उन्हें काम समझने के लिए मुश्किल से एक हफ्ता मिलेगा, क्योंकि 9 सितंबर को Apple का सालाना iPhone इवेंट है, जिसमें कंपनी का पहला फोल्डेबल हैंडसेट लॉन्च होने की उम्मीद है। इन्वेस्टमेंट फर्म ‘यॉर्कविले आइव्स एंड कंपनी’ के पार्टनर और सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर डैन आइव्स ने कहा, ”टिम कुक ने कंपनी को बहुत अच्छी हालत में छोड़ा है। लेकिन अब टर्नस के लिए AI के क्षेत्र में नई दिशा तय करने का समय है।” आइव्स को उम्मीद है कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का ही इस्तेमाल करेंगे।

उन्होंने कहा, ”जो चीजें पहले से ही ठीक से काम कर रही हैं, उन्हें बदलने की कोई जरूरत नहीं है।” उन्होंने अनुमान लगाया कि टर्नस हार्डवेयर इनोवेशन पर ध्यान देंगे, जबकि कुक द्वारा बनाई गई सप्लाई चेन वैसी ही बनी रहेगी।

कौन हैं जॉन टर्नस?

जॉन टर्नस एक अमेरिकी इंजीनियर और बिजनेस एक्जीक्यूटिव हैं। उन्होंने 1 सितंबर, 2026 को Apple के CEO के रूप में पदभार संभाला है। उनका जन्म मई 1975 में हुआ। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। जॉन टर्नस साल 2001 में एप्पल की प्रोडक्ट डिजाइन टीम से जुड़े थे। सीईओ बनने से पहले वह एप्पल में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के SVP थे, जहां उन्होंने आईफोन, आईपैड, मैक, और एयरपॉड्स जैसी प्रमुख श्रेणियों की हार्डवेयर इंजीनियरिंग टीमों का नेतृत्व किया था।