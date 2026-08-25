TCS की बड़ी कामयाबी, पोर्शे की IT कंपनी खरीदी, अब स्पोर्ट्स कार को करेगी AI से लैस

भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने पोर्शे एजी की सहायक कंपनी एमएचपी मैनेजमेंट-एंड आईटी-बेराटुंग जीएमबीएच (एमएचपी) में 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है।

TCS acquisition Porsche IT Firm: भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने पोर्शे एजी की सहायक कंपनी एमएचपी मैनेजमेंट-एंड आईटी-बेराटुंग जीएमबीएच (एमएचपी) में 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। इसका एंटरप्राइज वैल्यू 320 मिलियन यूरो (लगभग 3,574 करोड़ रुपये) है। यह अधिग्रहण TCS और जर्मन स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी के बीच 1.25 अरब यूरो की पांच साल की बड़ी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का हिस्सा है।

3,474 करोड़ में हुआ सौदा

एक रेगुलेटरी फाइलिंग में TCS ने बताया कि यह अधिग्रहण उसकी पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नीदरलैंड्स BV के ज़रिए किया जाएगा। TCS ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, “कंपनी की पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नीदरलैंड्स BV के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज हुई बैठक में पोर्श AG की सब्सिडियरी MHP मैनेजमेंट- und IT-Beratung GmbH (‘MHP’) के 100% इक्विटी शेयरों को 320 मिलियन यूरो के एंटरप्राइज़ वैल्यू पर खरीदने पर विचार किया और उसे मंजूरी दी।”

पोर्श के लिए सीओई स्थापित करेगी TCS

इस डील के अगले तीन से चार महीनों में पूरा होने की उम्मीद है, बशर्ते यूरोपियन कमीशन और जर्मनी व रोमानिया के अधिकारियों से रेगुलेटरी मंजूरी मिल जाए। इस सहयोग के तहत, टीसीएस पोर्श के लिए एक समर्पित ‘एआई मोबिलिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ (सीओई) स्थापित करेगा। यह केंद्र ऑटोमेकर के विनिर्माण, इंजीनियरिंग, संचालन और ग्राहक अनुभव क्षेत्रों में एआई के उपयोग के मामलों को औद्योगिक स्तर पर लागू करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

बड़े पैमाने पर लागू करेगी एआई

टीसीएस के सीईओ और एमडी के. कृतिवासन ने कहा, “जैसे-जैसे एआई, सॉफ्टवेयर और डेटा ऑटोमोटिव उद्योग को नया रूप दे रहे हैं, यह साझेदारी टीसीएस की एआई, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक परिवर्तन में क्षमताओं को एमएचपी की मजबूत ऑटोमोटिव परामर्श विशेषज्ञता के साथ जोड़ती है। साथ मिलकर, हम पोर्श के लिए बड़े पैमाने पर एआई को औद्योगिक स्तर पर लागू करेंगे, मूल्य श्रृंखला में नवाचार को गति देंगे और भविष्य के बुद्धिमान, सॉफ्टवेयर-परिभाषित मोबिलिटी अनुभव प्रदान करेंगे।”

कंपनी में 4,500 लोग कार्यरत

जर्मनी के लुडविग्सबर्ग में मुख्यालय वाली एमएचपी एक प्रबंधन और आईटी परामर्श कंपनी है, जो ऑटोमोटिव और विनिर्माण, एयरोस्पेस, रक्षा और ऊर्जा के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र में भी सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी में लगभग 4,500 लोग काम करते हैं और इसने 2025 कैलेंडर वर्ष के लिए 742 मिलियन यूरो का कारोबार दर्ज किया।

प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा

पोर्श एजी के सीईओ माइकल लीटर्स ने कहा, “पोर्श की ऑटोमोटिव विशेषज्ञता को टीसीएस की डिजिटल तकनीक और एआई क्षमताओं के साथ मिलाकर, हम अपनी नवोन्मेषी शक्ति को और मजबूत करेंगे, दक्षता बढ़ाएंगे और तेजी से डेटा और सॉफ्टवेयर आधारित मोबिलिटी की दुनिया में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देंगे।”