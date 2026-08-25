स्कूल यूनिर्फॉर्म के साथ हिजाब पहनने के बहस को इलाहाबाद ने एक तरह से विराम दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 अगस्त, 2026 के एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या स्कार्फ पहनना इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है।

स्कूल यूनिर्फॉर्म के साथ हिजाब पहनने के बहस को इलाहाबाद ने एक तरह से विराम दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 अगस्त, 2026 के एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब या स्कार्फ पहनना इस्लाम का अनिवार्य धार्मिक हिस्सा नहीं है और शिक्षण संस्थान अनुशासन तथा समानता बनाए रखने के लिए अपने नियम अनुसार ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं। आइए. इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानते हैं कि आखिर हिजाब क्या है और इस्लाम में इसे इतना महत्व क्यों दिया जाता है।

हिजाब क्या है?

अरबी भाषा में ‘हिजाब’ का मतलब पर्दा या आवरण होता है। इस्लाम में यह महिलाओं द्वारा सिर, बाल और गर्दन को ढंकने के लिए पहना जाने वाला स्कार्फ या वस्त्र होता है।

इस्लाम में हिजाब की धार्मिक मान्यता

इस्लाम धर्म की शिक्षाओं और पवित्र कुरान में महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए शालीन कपड़े पहनने का निर्देश दिया गया है। कई धार्मिक विद्वानों और परंपराओं के अनुसार, महिलाओं के लिए सार्वजनिक रूप से अपने सिर और बालों को ढंकना अनिवार्य माना गया है। इस्लामिक ग्रंथों और विद्वानों के अनुसार, हिजाब को ‘हया’ (लज्जा, शालीनता और आत्म-सम्मान) का प्रतीक माना जाता है। इसका उद्देश्य शरीर के आकर्षण को छिपाना और समाज में एक सादगी भरा तथा सम्मानित आचरण रखना है। कई महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अपनी धार्मिक पहचान पर गर्व करने और ईश्वर (अल्लाह) के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने का एक तरीका है।

क्या स्कूल-कॉलेज धार्मिक पोशाक पर रोक लगा सकते हैं?

प्रशासनिक अधिकार

अदालतों का मानना है कि जब तक किसी शिक्षण संस्थान का ड्रेस कोड एकसमान, निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण और बिना किसी दुर्भावना के लागू किया गया है, तब तक यूनिफॉर्म तय करना स्कूल या कॉलेज प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

समानता और अनुशासन

यूनिफॉर्म का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच समानता की भावना को बढ़ावा देना, संस्थागत पहचान कायम करना और क्लासरूम में किसी भी प्रकार के धार्मिक या सामाजिक भेदभाव को रोकना है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला और कानूनी बहस

मामला

प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की एक छात्रा ने कक्षा 11 में प्रवेश के दौरान स्कूल यूनिफॉर्म के साथ अतिरिक्त रूप से स्कार्फ/हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिका दाखिल की थी।

कोर्ट की टिप्पणी

न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने के लिए कोई ठोस धार्मिक या कानूनी आधार नहीं रख पाई कि हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है।

अन्य उच्च न्यायालयों का रुख

कोर्ट ने केरल, बॉम्बे और कर्नाटक हाईकोर्ट (रेशम मामला) के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए दोहराया कि हिजाब या सिर ढंकना इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है।

मौलिक अधिकारों का दायरा

संविधान के अनुच्छेद 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) के तहत मिलने वाला संरक्षण हर दावे पर लागू नहीं होता, जब तक कि वह प्रथा धर्म का मूल और अनिवार्य हिस्सा साबित न हो।