IRCTC Tatkal टिकट वालों के लिए बड़ी खबर! 1 अगस्त से नया नियम लागू, अब ऐसे मिलेगा टिकट

IRCTC Tatkal Ticket Booking Rules 2026: IRCTC Tatkal Ticket Booking में 1 अगस्त से बदलाव की खबर! रेलवे नए Token System के जरिए बुकिंग प्रक्रिया को आसान और व्यवस्थित करने की तैयारी में है. जानें नए नियम और यात्रियों पर असर.

IRCTC Tatkal Ticket Booking Rules 2026: रेलवे यात्रियों के लिए तत्काल टिकट बुकिंग को आसान बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की गई है. वेस्ट सेंट्रल रेलवे (WCR) ने रिजर्वेशन काउंटर पर लगने वाली लंबी कतारों और यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए नया टोकन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. ये व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से लागू होगी, जिसके बाद काउंटर से टाटकल टिकट लेने की प्रक्रिया पहले से ज्यादा सरल और पारदर्शी हो जाएगी.

लंबी लाइनों से मिलेगी राहत

तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होते ही कई स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. कई लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. नई व्यवस्था के तहत यात्री पहले तय समय के दौरान टोकन ले सकेंगे और फिर टोकन में दिए गए समय के अनुसार टिकट बुक कराने के लिए काउंटर पर पहुंच सकेंगे. इससे भीड़ कम होगी और यात्रियों का समय भी बचेगा.

टाटकल टोकन लेने का समय तय

रेलवे ने टाटकल बुकिंग के समय के अनुसार टोकन जारी करने का शेड्यूल तैयार किया है.

एसी टाटकल टिकट के लिए टोकन: सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे तक

नॉन-एसी टाटकल टिकट के लिए टोकन: सुबह 9:00 बजे से 9:30 बजे तक

टोकन मिलने के बाद यात्रियों को बार-बार लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी. वे निर्धारित समय पर पहुंचकर एक ही प्रक्रिया में अपना टिकट बुक करा सकेंगे.

हर काउंटर पर सीमित संख्या में मिलेंगे टोकन

शुरुआती चरण में हर रिजर्वेशन काउंटर से एसी तत्काल बुकिंग के लिए 10 और नॉन-एसी टाटकल बुकिंग के लिए 15 टोकन जारी किए जाएंगे. हालांकि, रेलवे अधिकारियों के अनुसार यात्रियों की संख्या और स्थानीय जरूरतों को देखते हुए टोकन की संख्या में बदलाव किया जा सकता है.

अगर सभी टोकन धारकों की बुकिंग पूरी होने के बाद भी तत्काल सीटें उपलब्ध रहती हैं, तो बाकी यात्रियों को पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर टिकट जारी किए जाएंगे.

परिवार के सदस्यों के टिकट पर मिलेगी प्राथमिकता

नई व्यवस्था में परिवार के सदस्यों के लिए टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए टोकन को दो श्रेणियों में बांटा गया है:

कैटेगरी A: परिवार के सदस्य के लिए टिकट बुक कराने वाले यात्री

कैटेगरी B: अन्य सभी यात्री

कैटेगरी A टोकन लेने के लिए यात्री को अपना फोटो पहचान पत्र और जिस परिवार के सदस्य के लिए टिकट बुक किया जा रहा है, उसका वैध फोटो आईडी प्रमाण दिखाना होगा.

टोकन किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकेगा

रेलवे ने साफ किया है कि जारी किए गए टोकन का इस्तेमाल केवल उसी यात्री द्वारा किया जा सकेगा जिसके नाम पर वो जारी हुआ है. टोकन को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं होगी.

नई टोकन व्यवस्था से रेलवे को उम्मीद है कि तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान होने वाली भीड़ और अव्यवस्था में कमी आएगी और यात्रियों को ज्यादा सुविधाजनक अनुभव मिलेगा.