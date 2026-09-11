Stock market closing: भारी बिकवाली का बाजार पर दिखा असर, गिरावट के साथ बंद हुआ स्टॉक मार्केट, कच्चे तेल की कीमतें फिसलीं

भारी बिकवाली का असर शुक्रवार को शेयर बाजार पर दिखा। कारोबारी सत्र के आखिरी दिन स्टॉक मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 120.83 अंक लुढ़ककर 74,781.76 पर बंद हुआ।

Stock market closing 11 September 2026: भारी बिकवाली का असर शुक्रवार को शेयर बाजार पर दिखा। कारोबारी सत्र के आखिरी दिन स्टॉक मार्केट गिरावट के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 120.83 अंक लुढ़ककर 74,781.76 पर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 79.70 अंकों की गिरावट के साथ 23,398.10 पर बंद हुआ। बीएसई पर 11 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर, जबकि 19 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

इन शेयरों में तेजी

बीएसई पर HDFC बैंक, टेक महिंद्रा, HCLTECH, इटरनल, इन्फोसिस, BEL, ट्रेंट, ITC, कोटक बैंक, अडाणी पोर्ट्स और इंडिगो के शेयर में तेजी दर्ज की गई। HDFC बैंक के शेयर में सबसे ज्यादा 2.02% की तेजी दर्ज की गई।

इन शेयरों में गिरावट

टाइटन, हिंदुस्तान लीवर, ICICI बैंक, बजाज फिन्सर्व, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, हिंदुस्तान लीवर, भारती एयरटेल, TCS, SBIN, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, पावरग्रिड, NTPC, बजाज फाइनेंस, सन फार्मा, रिलायंस और टाटा स्टील के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। टाटा स्टील के शेयर में सबसे ज्यादा 1.67% की गिरावट दर्ज की गई।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 0.39%, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.26% और निफ्टी स्मॉलकैप के शेयरों में 0.58% की गिरावट दर्ज की गई।

कच्चे तेल की कीमतें घटीं

11 सितंबर को शाम 5.32 बजे ब्रेंट क्रूड 3.37% की गिरावट के साथ 104 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।