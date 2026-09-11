हरियाणा पुलिस को शुक्रवार को नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल ने ड्रग पेडलर्स और हथियार सप्लायरों के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

Haryana News: हरियाणा पुलिस को शुक्रवार को नशे के तस्करों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली। चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल ने ड्रग पेडलर्स और हथियार सप्लायरों के नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 517 ग्राम हेरोइन, दो देसी पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 20 हजार रुपये ड्रग मनी बरामद की है।

ऑपरेशनल सेल टीम की कार्रवाई

पुलिस के अनुसार, DIG यूटी चंडीगढ़ राजीव रंजन, IPS और SSP ऑपरेशन राजेश कुमार शर्मा, IPS के दिशा-निर्देशों पर तथा DSP ऑपरेशन रणजोध सिंह की निगरानी और इंस्पेक्टर जसपाल सिंह के नेतृत्व में ऑपरेशन सेल की टीम ने यह कार्रवाई की, जिसमें इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ।

ड्रग के साथ देसी पिस्तौल बरामद

पुलिस ने बताया कि 3 सितंबर, 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर ऑपरेशन सेल की टीम ने

मलोया के EWS कॉलोनी निवासी 23 वर्षीय मोनू को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 517 ग्राम हेरोइन, एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन, 4 जिंदा कारतूस, एक पिट्ठू बैग, इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, प्लास्टिक की पाउच और 20 हजार रुपये की ड्रग मनी बरामद हुई।

धारा 21, आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोनू आपराधिक चरित्र का है और उसके खिलाफ NDPS एक्ट, मारपीट समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। मोनू की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस संबंध में थाना-39 में FIR नंबर 146, दिनांक 03.09.2026, NDPS एक्ट की धारा 21 और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B)(a) के तहत मामला दर्ज किया।

रिमांड में मोनू ने किया खुलासा

4 सितंबर 2026 को आरोपी मोनू को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पूछताछ के दौरान मोनू ने कथित तौर पर बताया कि वह अपने साथी सचिन शुक्ला, निवासी स्मॉल फ्लैट्स, धनास, चंडीगढ़ के साथ मिलकर चंडीगढ़ और मोहाली में हथियार और ड्रग्स सप्लाई करता था। इसके बाद 9 सितंबर 2026 को मोनू की निशानदेही पर ऑपरेशन सेल की टीम ने उसके साथी 21 वर्षीय सचिन शुक्ला पुत्र अशोक कुमार, निवासी हाउस नंबर 1505/C, स्मॉल फ्लैट्स, धनास, चंडीगढ़ को गिरफ्तार किया।