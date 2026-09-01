Eternal layoff: इटरनल ने 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जानें किस वजह से गई नौकरियां

दुनियाभर की कंपनियों में छंटनी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में ज़ोमैटो और ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी Eternal ने अपने 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फरमान जारी कर दिया है।

Eternal Layoff: दुनियाभर की कंपनियों में छंटनी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में Zomato और Blinkit की पैरेंट कंपनी Eternal ने अपने 250 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का फरमान जारी कर दिया है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार, कंपनी हैदराबाद में अपना कस्टमर सपोर्ट सेंटर बंद कर रही है और प्रभावित कर्मचारियों को 31 अगस्त को इस फैसले के बारे में बता दिया गया था।

चार महीने का सेवरेंस पैकेज

सूत्रों ने बताया कि सेंटर बंद होने से प्रभावित कर्मचारियों को चार महीने की सैलरी के बराबर सेवरेंस (नौकरी छूटने पर मिलने वाला मुआवजा) देने की पेशकश की गई है। अब कस्टमर सपोर्ट का काम Eternal के गुरुग्राम हेडक्वार्टर से एक साथ किया जाएगा, जबकि कंपनी इस काम का एक बड़ा हिस्सा बाहरी पार्टनर्स को भी सौंप रही है।

सपोर्ट मॉडल क्यों बदल रही Eternal?

यह बदलाव रातों-रात नहीं हुआ है। सूत्रों का कहना है कि Zomato के कस्टमर सपोर्ट मॉडल में बदलाव पिछले छह महीनों से चल रहे हैं। कंपनी अपनी बाकी इन-हाउस सपोर्ट टीमों को अपने प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स विभागों के करीब लाना चाहती है, जो मुख्य रूप से गुरुग्राम हेडक्वार्टर में स्थित हैं। इस बदलाव के बाद Eternal का इन-हाउस कस्टमर सपोर्ट ऑपरेशन ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, जबकि अन्य सपोर्ट कामों के लिए कंपनी जदातर थर्ड-पार्टी प्रोवाइडर्स पर निर्भर रहेगी।

सोमवार को 3% तक गिरे शेयर

सोमवार को Eternal के शेयर लगभग 3% गिरकर ₹318.15 पर आ गए और सेशन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। पिछले छह महीनों में स्टॉक में लगभग 31% की बढ़त हुई है, लेकिन यह अभी भी अपने 52-हफ्ते के हाई ₹368.45 से नीचे है।