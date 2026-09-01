Delhi Traffic Advisory: दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक कई सड़कें बंद, कई जगह ट्रैफिक डायवर्जन, देखें एडवाइजरी

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Amit Upadhyay
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Delhi Traffic Alert Today: दिल्ली में BRICS सम्मेलन की तैयारियों के तहत 1 सितंबर को मोटरकेड का अभ्यास किया जा रहा है। इसके कारण सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नई दिल्ली और आसपास के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्ट किया जाएगा। घर से निकलने से पहले एडवाइजरी चेक कर लें।
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आज दिल्ली में BRICS समिट की तैयारियों के चलते दोपहर 3 बजे तक कई रास्तों पर ट्रैफिक बंद रहेगा।

Delhi Traffic Update News: राजधानी दिल्ली में 1 सितंबर को BRICS सम्मेलन की तैयारियों के तहत मोटरकेड का अभ्यास किया जाएगा। इसके चलते नई दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में यातायात को कंट्रोल किया जाएगा और कुछ रास्तों पर वाहनों की आवाजाही बंद की जा सकती है। कई सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्ट भी किया जााएगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार यह व्यवस्था सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लागू रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपना रास्ता तय कर लें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय रखें।

इन प्रमुख रास्तों पर रहेगा असर

मोटरकेड अभ्यास के दौरान नई दिल्ली के कई महत्वपूर्ण मार्गों पर यातायात कंट्रोल रहेगा। इनमें सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, मथुरा रोड, जनपथ, अशोक रोड, शांति पथ, अकबर रोड, तीस जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, इंडिया गेट और सी-हेक्सागन के आसपास का क्षेत्र, कनॉट प्लेस आउटर सर्कल शामिल हैं। इन रास्तों पर जरूरत के अनुसार वाहनों को रोका जा सकता है या उन्हें वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जा सकता है।

मथुरा रोड पर विशेष सावधानी

मथुरा रोड से आने-जाने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। डॉ. दिनेश नंदिनी डालमिया चौक से मथुरा रोड की तरफ जाने वाले यातायात को नियंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा लोदी फ्लाईओवर और ओबेरॉय फ्लाईओवर के आसपास भी यातायात व्यवस्था में बदलाव रहेगा। इसलिए इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को पहले से वैकल्पिक मार्ग की जानकारी रखनी चाहिए।

मंडी हाउस में भी होगा बदलाव

मंडी हाउस के आसपास भी यातायात प्रभावित रहेगा। यहां से फिरोज शाह रोड, भगवान दास रोड और कॉपरनिकस मार्ग की ओर जाने वाले वाहनों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी तरह धौला कुआं फ्लाईओवर से सरदार पटेल मार्ग और मोती बाग फ्लाईओवर से शांति पथ की ओर जाने वाले यातायात पर भी प्रतिबंध या मार्ग परिवर्तन किया जा सकता है।

एयरपोर्ट जाने वाले भी ध्यान दें

आज दिल्ली एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को घर से सामान्य समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है। ट्रैफिक में बदलाव के कारण यात्रा में सामान्य से अधिक समय लग सकता है। गुरुग्राम से आने वाले यात्री एनएच-48 के रास्ते राव गजराज सिंह मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पुराना दिल्ली-गुरुग्राम रोड और यूईआर-2 के रास्ते भी एयरपोर्ट की तरफ जाया जा सकता है। द्वारका से आने वाले यात्रियों के लिए सेक्टर-22 और यूईआर-2 सुरंग के रास्ते टर्मिनल-3 की ओर जाने का विकल्प है। दक्षिणी दिल्ली से आने वाले यात्री रिंग रोड, एम्स चौक, मोती बाग चौक और आरटीआर मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं।

रेलवे स्टेशन जाने वाले रहें अलर्ट

नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को भी आज अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलना चाहिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए आईएसबीटी कश्मीरी गेट, बुलेवार्ड रोड, आश्रम चौक और रिंग रोड जैसे वैकल्पिक मार्ग उपयोगी हो सकते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री आईएसबीटी कश्मीरी गेट, रिंग रोड और वंदे मातरम मार्ग की तरफ से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाने वालों के लिए एम्स और रिंग रोड से आश्रम चौक की ओर जाने वाला रास्ता विकल्प हो सकता है।

मेट्रो से सफर करना ही बेहतर

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार के लिए लोगों को मेट्रो से यात्रा करने की सलाह दी है। सड़क पर यातायात नियंत्रित होने के कारण मेट्रो यात्रियों के लिए ज्यादा सुविधाजनक विकल्प हो सकती है। खासकर जिन लोगों को नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में जाना है, उन्हें संभव हो तो निजी वाहन के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करना चाहिए।

200 मीटर के दायरे में पार्किंग पर रोक

जिन सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा, उनके 200 मीटर के दायरे में सड़क किनारे वाहन खड़ा करने की अनुमति नहीं होगी। लोगों से अपील की गई है कि वे केवल निर्धारित पार्किंग स्थानों का इस्तेमाल करें। गलत जगह वाहन खड़ा करने पर यातायात पुलिस कार्रवाई कर सकती है। मोटरकेड अभ्यास के दौरान केवल निजी वाहन ही नहीं, बल्कि बस, टैक्सी और ऑटो की आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है। जरूरत के अनुसार इन वाहनों को भी वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जा सकता है। इसलिए सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वालों को भी अतिरिक्त समय लेकर निकलने की सलाह दी गई है।

एंबुलेंस और जरूरी वाहनों को प्राथमिकता

यातायात प्रतिबंधों के बीच एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को प्राथमिकता से रास्ता दिया जाएगा। जरूरी सेवाओं के वाहनों की आवाजाही को भी सुचारू रखने की व्यवस्था की गई है। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच प्रभावित रास्तों पर जाने से बचें। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाना हो तो सामान्य से काफी पहले घर से निकलें। संभव हो तो मेट्रो का इस्तेमाल करें। घर से निकलने से पहले अपना वैकल्पिक रास्ता तय कर लें। प्रभावित सड़कों के आसपास वाहन खड़ा न करें। बस, टैक्सी और ऑटो के मार्ग में बदलाव के लिए तैयार रहें।