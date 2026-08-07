Dabur पहुंची दिल्ली हाई कोर्ट, FSSAI के बैन को दी चुनौती, ‘100% शुद्ध’ लिखने पर है विवाद

उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनी डाबर ने '100% शुद्ध', '100% प्राकृतिक', '100% शुद्धता की गारंटी' और '100% ऑर्गेनिक' जैसे दावे करने वाले फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री रोकने के FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

Dabur moves Court against FSSAI ban: उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनी डाबर ने ‘100% शुद्ध’, ‘100% प्राकृतिक’, ‘100% शुद्धता की गारंटी’ और ‘100% ऑर्गेनिक’ जैसे दावे करने वाले फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री रोकने के FSSAI (फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने इस मामले को अर्जेंट लिस्टिंग के लिए पेश किया। बेंच ने सेठी की अपील मान ली और मामले की अर्जेंट लिस्टिंग की इजाजत दे दी।

FSSAI ने की थी सख्त कार्रवाई

FSSAI ने उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनी डाबर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। रेग्युलेटरी ने डाबर इंडिया को “100 प्रतिशत शुद्ध” का दावा करने वाले कई खाद्य उत्पादों की बिक्री रोकने का आदेश दिया है। प्राधिकरण का कहना है कि यह शब्दावली अस्पष्ट और ऐसी है, जिसे साबित नहीं किया जा सकता। साथ ही, यह उपभोक्ताओं को गुमराह भी कर सकती है।

गुमराह करने का आरोप

FSSAI ने सोमवार को कहा कि उसके प्रतिबंध के आदेश में शहद, एप्पल साइडर विनेगर, वर्जिन नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी और नारियल का दूध जैसे उत्पाद शामिल हैं, जिन पर ‘100 प्रतिशत’ होने का गुमराह करने वाला दावा किया गया था।

दावों पर रोक लगाने का आदेश

FSSAI के अनुसार, डाबर की वेबसाइट पर लिस्टेड उत्पादों पर “100 प्रतिशत प्राकृतिक”, “100 प्रतिशत शुद्ध”, “100 प्रतिशत शुद्धता की गारंटी”, “100 प्रतिशत ऑर्गेनिक” और “100 प्रतिशत टेंडर कोकोनट वॉटर” (कोमल नारियल का पानी) जैसे दावे किए गए थे। नियामक ने कहा कि ऐसे दावे ‘खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) नियम, 2018’ का उल्लंघन करते हैं।

‘कार्रवाई का मतलब प्रॉडक्ट असुरक्षित नहीं’

इस कार्रवाई का मतलब यह नहीं है कि प्रोडक्ट मिलावटी या असुरक्षित पाए गए हैं। FSSAI की आपत्तियां उनके लेबलिंग और मार्केटिंग के तरीके से जुड़ी हैं। रेग्युलेटर ने मई 2025 में पूरी इंडस्ट्री के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें फूड बिजनेस करने वालों से कहा गया था कि वे लेबल, पैकेजिंग और प्रमोशन के सामान पर “100 प्रतिशत” जैसे दावे करने से बचें। इसमें कहा गया था कि मौजूदा नियमों में इस शब्द की कोई परिभाषा नहीं है और इससे पूरी तरह शुद्ध या बेहतर होने की गलतफहमी पैदा हो सकती है।

FSSAI ने क्या पाया?

FSSAI ने कहा कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी में जैविक भारत लोगो दिखाया जा रहा था, जबकि उसमें मान्य FSSAI ऑर्गेनेक इंडोर्समेंट नहीं था। जैविक भारत के लोगो का इस्तेमाल देश के निर्धारित जैविक मानकों वाले जैविक खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए किया जाता है। रेग्युलेटर ने डाबर होममेड कोकोनट मिल्क पर भी सवाल उठाया जिसे ”100 प्रतिशत शुद्ध” के साथ मार्केटिंग किया जा रहा था।

डाबर ने नहीं उठाया था कदम

FSSAI ने बताया कि डाबर को पहले ही नोटिस दिया गया था कि वह उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले ”100 प्रतिशत” वाले दावों का इस्तेमाल न करे, लेकिन कंपनी ने कोई संतोषजनक सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की। अब कंपनी को निर्देश दिया गया है कि नोटिस में जिन उत्पादों का जिक्र किया गया है वह उनकी बिक्री तत्काल बंद करे। कंपनी को 15 दिनों के अंदर एक्शन टेकेन रिपोर्ट भी सबमिट करने के लिए कहा गया है।