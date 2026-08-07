Punjab News : कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ भाखड़ा बांध, न हीं आई हैं कहीं दरार : गोयल

By
Harpreet Singh
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पंजाब के जल संसाधन एवं खनन तथा भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने भाखड़ा बांध की संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी फैलाई जा रही अफवाहों एवं अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि भाखड़ा बांध पूरी तरह सुरक्षित है और पंजाब के लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
Punjab News : कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ भाखड़ा बांध, न हीं आई हैं कहीं दरार : गोयल
Punjab News : कहीं से भी कमजोर नहीं हुआ भाखड़ा बांध, न हीं आई हैं कहीं दरार : गोयल

पंजाब सरकार ने भाखड़ा बांध की कमजोरी संबंधी फैलाई जा रही अफवाहों को सिरे से नकारा

Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया के माध्यम से पंजाब के लोगों में भाखड़ा बांध संबंधी फैलाए जा रहे भ्रम पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल पिछले कुछ समय से लगातार यह प्रचारित किया जा रहा है कि भाखड़ा बांध के किनारे लगातार कमजोर हो चुके हैं और इस बांध के निर्णाम के समय इसकी जितनी मिआद बताई गई थी वह पूरी हो चुकी है। अत: अब यह बांध पंजाब के लिए लगातार खतरा बनता जा रहा है।

बांध की मजबूती पर यह बोले कैबिनेट मंत्री

पंजाब के जल संसाधन एवं खनन तथा भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने भाखड़ा बांध की संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी फैलाई जा रही अफवाहों एवं अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि भाखड़ा बांध पूरी तरह सुरक्षित है और पंजाब के लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि कुछ भ्रामक रिपोर्टों के कारण लोगों में अनावश्यक दहशत पैदा हो गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बांध में होने वाली अस्थाई गतिविधि इसके इंजीनियरिंग डिजाइन का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने खनन क्षेत्र में पंजाब सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का भी उल्लेख किया, जिनमें राजस्व में रिकार्ड वृद्धि, सुधारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और राज्य के खनिजों की खोज के लिए नए प्रयास शामिल हैं।

भाखड़ा बांध इंजीनियरिंग का सर्वोत्तम उदाहरण

भाखड़ा बांध के झुक जाने संबंधी कुछ मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए गोयल ने बताया कि ऐसी गलत एवं भ्रामक रिपोर्टों के कारण पंजाब के लोगों में अनावश्यक दहशत फैलाई गई है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध दुनिया के सर्वोत्तम इंजीनियरिंग नमूनों में से एक है, जिसके शानदार डिजाइन और इंजीनियरिंग मानदंडों की अमेरिका और कनाडा सहित कई देशों के विशेषज्ञ भी प्रशंसा करते हैं।

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि बांध को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि पानी का दबाव बढ़ने पर इसमें मामूली सा झुकाव आता है और दबाव कम होने पर यह फिर अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। उन्होंने कहा कि पानी के दबाव के कारण बांध में 1.03 इंच का झुकाव इसके इंजीनियरिंग डिजाइन की निर्धारित सीमाओं के भीतर है।

वर्ष 1995 से 2025 तक बांध में इस प्रकार की हलचल 15 बार दर्ज की गई और हर बार बांध अपनी सामान्य स्थिति में सुरक्षित वापस आ गया। वर्ष 2025 में दर्ज की गई हालिया गतिविधि भी बांध के सामान्य संरचनात्मक व्यवहार का ही हिस्सा थी और यह किसी भी प्रकार की कमजोरी या खतरे का संकेत नहीं है।