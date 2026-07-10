आज सर्राफा बाजार खुलते ही दोनों कीमती धातुओं में आई हल्की तेजी

Gold Price Today (आज समाज), बिजनेस डेस्क : वैश्विक उठापटक और पश्चिम तनाव के चलते आज 10 जुलाई शुक्रवार को एक बार फिर से सर्राफा बाजार में तेजी दिखाई दे रही है। सुबह बाजार खुलते ही सोने और चांदी के दाम में हल्की तेजी आई है। हालांकि अभी पूरा दिन बाकी है और देखने होगा की आने वाले घंटे इन दोनों बहुमूल्य धातुओं के लिए कैसे गुजरते हैं।

आज 24 कैरेट सोना करीब 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। मतलब कि पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले सोने के भाव में करीब 300 रुपए से 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त फिलहाल बनी हुई है। वहीं चांदी भी महंगी हुई है और इसका भाव करीब 2.35 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

क्यों बढ़ रहे हैं सोने-चांदी के दाम

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में सुधार, डॉलर की चाल और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी की वजह से घरेलू बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के दौरान निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर रुख करते हैं, जिससे कीमतों को सहारा मिलता है। बाजार के जानकारों का कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच दोबारा तनाव उत्पन्न होने के कारण इन दोनों की कीमतों में आने वाले दिनों में भी तेजी की संभावना है।

आज प्रमुख शहरों में इस तरह हैं सोने के दाम

आज 24K, 22K, 18K सोने का भाव-

दिल्ली 143390 131450 107580

मुंबई 143240 131300 107430

कोलकाता 143240 131300 107430

चेन्नई 144220 132200 110400

आपको बता दें कि सोने के गहने बनवाने के बाद जो कीमत ग्राहक को देनी पड़ती है वह इससे अलग होती है। क्योंकि हर शहर में सोने के गहने बनवाने के लिए सर्राफ द्वारा प्रति 10 ग्राम के हिसाब से अलग से फीस ली जाती है। जोकि सोने की कीमत का आठ से लेकर 15 प्रतिशत तक होती है। जिससे जब हम गहने बनवाते हैं तो हमें सोने की बाजारी कीमत से ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता है।

ये भी पढ़ें : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर मुहर