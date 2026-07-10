Spain Vs Belgium Quarterfinal: स्पेन का विजय रथ रोक पाएगा बेल्जियम? क्वार्टर फाइनल में होगी हाई-वोल्टेज भिड़ंत

FIFA World Cup 2026, Spain Vs Belgium Quarterfina: स्पेन शुक्रवार को लॉस एंजिल्स स्टेडियम में एक ब्लॉकबस्टर FIFA वर्ल्ड कप क्वार्टर-फ़ाइनल में बेल्जियम से भिड़ेगा, जिसका किक-ऑफ़ 12:30 AM IST पर होगा। दोनों टीमें पूरे टूर्नामेंट में हारी नहीं हैं, जिससे पिछले आठ में सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले मुकाबलों में से एक होने वाला है।

स्पेन का डिफेंस बहुत मज़बूत रहा है, और वह इस कॉम्पिटिशन में अकेली ऐसी टीम बन गई है जिसने अब तक एक भी गोल नहीं खाया है। इस बीच, बेल्जियम ने अपने बैलेंस्ड प्रदर्शन से प्रभावित किया है और टूर्नामेंट की सबसे मज़बूत टीमों में से एक के खिलाफ़ अपना हारा हुआ सिलसिला जारी रखना चाहेगी।

स्पेन और बेल्जियम वर्ल्ड कप के इतिहास में तीसरी बार आमने-सामने होंगे

दोनों यूरोपियन बड़ी टीमें इंटरनेशनल फ़ुटबॉल में 22 बार एक-दूसरे का सामना कर चुकी हैं। स्पेन 12 जीत के साथ आगे है, जबकि बेल्जियम ने पाँच मैच जीते हैं और पाँच मुकाबले ड्रॉ रहे हैं।

यह उनका FIFA वर्ल्ड कप में तीसरा मैच होगा। 1986 के वर्ल्ड कप में एक रोमांचक मुकाबले के बाद बेल्जियम ने स्पेन को पेनल्टी में 5-4 से हराया था, जबकि स्पेन ने 1990 के वर्ल्ड कप मुकाबले में 2-1 से जीत हासिल की थी।

क्वार्टर-फ़ाइनल तक स्पेन का शानदार सफ़र

स्पेन ने पाँच मैचों में चार जीत और एक ड्रॉ हासिल किया है। ग्रुप स्टेज के दौरान, उन्होंने सऊदी अरब को 4-0 से हराया, उरुग्वे को 1-0 से हराया और काबो वर्डे के ख़िलाफ़ गोललेस ड्रॉ खेला।

उनका नॉकआउट कैंपेन भी उतना ही ज़बरदस्त रहा है। स्पेन ने राउंड ऑफ़ 32 में ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया और फिर राउंड ऑफ़ 16 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल को कड़ी टक्कर देते हुए 1-0 से हराया।

बेल्जियम को अभी तक हार का स्वाद नहीं चखना पड़ा है

बेल्जियम भी बिना हारे रहा है, उसने पाँच मैचों में तीन जीत और दो ड्रॉ दर्ज किए हैं। उन्होंने न्यूज़ीलैंड पर 5-1 की ज़बरदस्त जीत के साथ अपने कैंपेन की शुरुआत की, फिर ईरान के ख़िलाफ़ 0-0 और मिस्र के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला।

नॉकआउट राउंड में, बेल्जियम ने राउंड ऑफ़ 32 के एक मज़ेदार मुकाबले में सेनेगल को 3-2 से हराया और फिर मेज़बान USA को 4-1 से हराकर क्वार्टर फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की की।

खास मुकाबला: लैमाइन यामल बनाम बेल्जियम के अनुभवी कोर

सभी की नज़रें 18 साल के सेंसेशन लैमाइन यामल पर होंगी, जिन्होंने टूर्नामेंट में एक बार गोल किया है और स्पेन के लिए सबसे बड़ा अटैकिंग खतरा बने हुए हैं। उनकी क्रिएटिविटी और पेस बेल्जियम की अनुभवी बैकलाइन के खिलाफ़ निर्णायक साबित हो सकती है।

दूसरी ओर, बेल्जियम स्पेन के डिसिप्लिन्ड डिफेंस को तोड़ने के लिए केविन डी ब्रुइन के विज़न और रोमेलु लुकाकू की फिनिशिंग काबिलियत पर निर्भर करेगा। जहाँ बेल्जियम के पास किसी भी विरोधी को परेशान करने के लिए काफ़ी क्वालिटी है, वहीं स्पेन अपने शानदार डिफेंसिव रिकॉर्ड और लगातार परफॉर्मेंस की वजह से थोड़ी बढ़त के साथ मुकाबले में उतरेगा।

संभावित शुरुआती XI

स्पेन: डेविड राया; डैनी कार्वाजल, रॉबिन ले नॉर्मैंड, एमेरिक लापोर्टे, मार्क कुकुरेला; रोड्री, फैबियन रुइज़, पेड्री; लैमिन यामल, अल्वारो मोराटा, निको विलियम्स।

बेल्जियम: कोएन कैस्टेल्स; वाउट फ़ेस, जान वर्टोंघेन, आर्थर थेटे, टिमोथी कैस्टेग्ने; अमादौ ओनाना, ओरेल मंगला; जेरेमी डोकू, केविन डी ब्रुइन, लिएंड्रो ट्रॉसार्ड; रोमेलु लुकाकू।