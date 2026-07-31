Rule Change From 1st August: कल से बदल जाएंगे कई नियम: LPG से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक पड़ेगा असर

Rule Change From 1st August: 1 अगस्त 2026 से LPG, ATF, रेलवे तत्काल टिकट, बैंक चार्ज और रोजमर्रा की चीजों से जुड़े कई बदलाव लागू होंगे. इनका सीधा असर आम लोगों के खर्च और सुविधाओं पर पड़ सकता है.

Rule Change From 1st August: जुलाई 2026 आज अपने अंतिम पड़ाव पर है और 1 अगस्त से देशभर में कई अहम बदलाव लागू होने जा रहे हैं. नए महीने की शुरुआत के साथ गैस सिलेंडर की कीमतों से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग, बैंकिंग सेवाओं और रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई वस्तुओं पर असर देखने को मिल सकता है. इन बदलावों का सीधा प्रभाव आम लोगों के खर्च और दैनिक जीवन पर पड़ने की संभावना है. आइए जानते हैं 1 अगस्त से लागू होने वाले प्रमुख बदलावों के बारे में.

LPG सिलेंडर की नई कीमतें होंगी जारी

हर महीने की तरह 1 अगस्त 2026 को भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के नए दाम घोषित करेंगी. पिछले महीने 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत दी गई थी, जबकि 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था. ऐसे में इस बार लोगों की नजर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतों पर रहेगी.

एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के रेट भी बदलेंगे

एलपीजी के साथ-साथ हर महीने की पहली तारीख को एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की नई कीमतें भी तय की जाती हैं. ATF महंगा या सस्ता होने का असर एयरलाइंस की लागत पर पड़ता है, जिससे हवाई यात्रा के किराए में भी बदलाव देखने को मिल सकता है. 1 अगस्त को ये स्पष्ट होगा कि यात्रियों को राहत मिलेगी या किराया बढ़ सकता है.

तत्काल टिकट बुकिंग का नया रेलवे नियम

1 अगस्त से भारतीय रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव लागू करने जा रहा है. नए नियम के अनुसार, रिजर्वेशन काउंटर पर टोकन जारी करने का समय तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने के साथ ही होगा. इस व्यवस्था का उद्देश्य काउंटर पर भीड़ कम करना और यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाना है. पहले यात्रियों को टोकन लेने और टिकट बुक कराने के लिए अलग-अलग समय पर काउंटर जाना पड़ता था.

कई जरूरी सामान हो सकते हैं महंगे

अगस्त की शुरुआत के साथ कई उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, चाय, साबुन, हेयर ऑयल जैसे FMCG उत्पादों के दाम 6 से 8 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं. वहीं रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और टेलीविजन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में 4 से 6 प्रतिशत तक इजाफा हो सकता है. मेमोरी चिप की लागत बढ़ने से स्मार्टफोन भी महंगे हो सकते हैं. इसके अलावा बढ़ती उत्पादन लागत के चलते कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियां कारों की कीमतों में भी वृद्धि कर सकती हैं.

बैंकिंग सेवाओं में भी होगा बदलाव

1 अगस्त 2026 से कुछ बैंक अपनी सेवा शुल्क व्यवस्था में संशोधन करने जा रहे हैं. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने ग्राहकों के लिए SMS अलर्ट शुल्क में बदलाव लागू करेगा. नई व्यवस्था के तहत निर्धारित मासिक सीमा के साथ प्रति SMS 30 पैसे का शुल्क लिया जाएगा. ग्राहकों को सलाह दी गई है कि डेबिट कार्ड मेंटेनेंस फीस और अन्य बैंकिंग चार्ज से जुड़े किसी भी बदलाव की जानकारी अपने बैंक से अवश्य प्राप्त करें.