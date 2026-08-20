Gold Silver Price Today: महंगा या सस्ता? आज कितने में हरियाणा-पंजाब में मिल रहा है सोना-चांदी, जानें रेट

Punjab-Haryana Gold Silver Price 20 August 2026: आज पंजाब और हरियाणा में सोना चांदी का क्या रेट है आइए जानते हैं. साथ ही देखते हैं कि आज महंगा हुआ है या सस्ता.

Punjab-Haryana Gold Silver Price 20 August 2026: पंजाब में 20 अगस्त 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में बाजार के अनुसार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज 24 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1,56,050 से ₹1,58,000 प्रति 10 ग्राम के बीच है. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत लगभग ₹1,43,060 प्रति 10 ग्राम चल रही है. 18 कैरेट सोने का भाव करीब ₹1,17,037 प्रति 10 ग्राम है.

चांदी की बात करें तो पंजाब में इसकी कीमत लगभग ₹2,45,000 से ₹2,61,900 प्रति किलोग्राम के बीच बनी हुई है. 10 ग्राम चांदी करीब ₹2,450 में मिल रही है. स्थानीय सराफा बाजार में कीमतें शहर और शुद्धता के आधार पर थोड़ी अलग हो सकती हैं.

हरियाणा में आज सोने के भाव (Haryana Gold Price Today)

हरियाणा में भी 20 अगस्त को 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,56,050 से ₹1,58,000 प्रति 10 ग्राम है. 22 कैरेट सोना लगभग ₹1,41,550 से ₹1,43,050 प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है.

सोने की कीमतों में मामूली अंतर शहर, ज्वेलरी की शुद्धता, मेकिंग चार्ज और स्थानीय बाजार की स्थिति के कारण हो सकता है. इसलिए खरीदारी से पहले अपने नजदीकी ज्वेलर से अंतिम भाव की पुष्टि करना बेहतर रहेगा.

हरियाणा में चांदी का आज का रेट (Haryana Silver Price Today)

हरियाणा में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत करीब ₹2,60,000 से ₹2,66,900 है. इसके अनुसार 100 ग्राम चांदी का भाव लगभग ₹26,000 से ₹26,690, जबकि 10 ग्राम चांदी करीब ₹2,600 से ₹2,669 के आसपास है.

आज के प्रमुख भाव

वहीं आज पंजाब में भी 20 अगस्त को 24 कैरेट सोने की कीमत करीब ₹1,56,050–₹1,58,000/10 ग्राम है. 22 कैरेट सोना लगभग करीब ₹1,43,060/10 प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है.