Sonali Phogat Farmhouse: सोनाली फोगाट के फार्म हाउस में हादसा, स्विमिंग पूल में डूबकर 8 साल की बच्ची की मौत

Sonali Phogat Farmhouse Accident: हरियाणा के हिसार में पूर्व बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक 8 साल की बच्ची गेंद से खेल रही थी और गेंद बंद पड़े स्विमिंग पूल में गिर गई। उसे निकालने के दौरान बच्ची गंदे पानी से भरे पूल में डूब गई और मौत हो गई।

Sonali Phogat Hisar Farmhouse News: हरियाणा के हिसार से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। चौथा मिल इलाके के पास पूर्व बीजेपी नेता और एक्ट्रेस सोनाली फोगाट के फार्म हाउस में बने स्विमिंग पूल में डूबने से 8 साल की बच्ची की मौत हो गई। बताया गया है कि बच्ची मंगलवार शाम फार्म हाउस परिसर में गेंद से खेल रही थी। खेलते समय गेंद बंद पड़े स्विमिंग पूल में चली गई। उसे निकालने के दौरान बच्ची का पैर फिसला और वह पूल में गिर गई। पूल के चारों तरफ जाली लगी थी, लेकिन उसमें एंट्री के लिए थोड़ी जगह बनी हुई थी। पूल लंबे समय से बंद था, लेकिन उसमें गंदा पानी भरा हुआ था। हादसे के बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

गेंद लेने गई थी 8 साल की रागिनी

मृतक बच्ची की पहचान 8 साल की रागिनी के रूप में हुई है। उसके पिता प्रताप भान सिंह ने बताया कि उनका परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के कमालपुर गांव का रहने वाला है। परिवार पिछले करीब पांच वर्षों से हिसार में रह रहा था। करीब 12 दिन पहले ही परिवार सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर काम करने के लिए आया था। बच्ची के पिता वहां मजदूरी का काम करते हैं। मंगलवार शाम करीब 5 बजे रागिनी फार्म हाउस में अपनी गेंद से खेल रही थी। खेलते समय गेंद अचानक वहां बने बंद स्विमिंग पूल के अंदर चली गई। बच्ची गेंद निकालने के लिए पूल के पास पहुंची। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वह सीधे पूल के अंदर गिर गई। पूल में पानी भरा हुआ था और बच्ची उसमें डूब गई।

पूल के चारों ओर जाली, फिर भी हादसा

परिजनों के मुताबिक स्विमिंग पूल के चारों तरफ सुरक्षा के लिए जाली लगाई गई थी। हालांकि जाली में एक ऐसी जगह बनी हुई थी, जहां से अंदर जाया जा सकता था। बताया गया है कि स्विमिंग पूल उस समय इस्तेमाल में नहीं था और बंद पड़ा हुआ था, लेकिन उसके अंदर गंदा पानी जमा था। यही स्थिति हादसे की गंभीरता को और बढ़ाती है। बंद पड़े पूल में पानी जमा होने के बावजूद उसके आसपास बच्चों की पहुंच पूरी तरह रोकने के इंतजाम नहीं थे। गेंद पूल में गिरने के बाद बच्ची उसे लेने के लिए आगे बढ़ी और इसी दौरान दुर्घटना हो गई। मामले में पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर कार्रवाई शुरू की है।

2022 में हुई थी सोनाली फोगाट की मौत

सोनाली फोगाट हरियाणा की चर्चित शख्सियत थीं। उन्होंने बीजेपी के साथ राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई थी। साल 2019 में उन्होंने आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था। हालांकि वह चुनाव जीत नहीं सकी थीं। राजनीति के अलावा सोनाली सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय थीं। वह अपने वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के कारण अक्सर चर्चा में रहती थीं। उन्होंने लोकप्रिय रियलिटी शो ‘बिग बॉस 14’ में भी हिस्सा लिया था। सोनाली फोगाट की मौत 22 अगस्त 2022 को गोवा में हुई थी। शुरुआत में उनकी मौत को हार्ट अटैक से जोड़कर देखा गया था, लेकिन बाद में उनके परिवार की शिकायत के आधार पर गोवा पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच की थी। उनकी मौत के बाद हिसार स्थित फार्म हाउस भी जांच का अहम हिस्सा बना था।

ढंढूर गांव के पास स्थित है फार्म हाउस

सोनाली फोगाट का फार्म हाउस हिसार-सिरसा रोड पर ढंढूर गांव के पास स्थित है। यह वही जगह है जिसका जिक्र सोनाली अपने सोशल मीडिया वीडियो में भी करती थीं। उन्होंने फार्म हाउस का वीडियो बनाकर वहां की गतिविधियां और परिसर का नजारा अपने फॉलोअर्स को दिखाया था। एक सोशल मीडिया वीडियो में सोनाली अपनी बेटी यशोधरा के साथ फार्म हाउस में घूमती दिखाई दी थीं। इसी दौरान उन्होंने वहां बने स्विमिंग पूल और उसके निर्माण से जुड़े काम का भी उल्लेख किया था। यही फार्म हाउस बाद में उनकी मौत की जांच के दौरान भी पुलिस की नजर में रहा।