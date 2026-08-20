Himachal Rain Alert: हिमाचल में बारिश का कहर, 205 मौतें, 166 सड़कें बंद, 1033 करोड़ का नुकसान, 21 अगस्त तक आफत

Himachal Pradesh Rain Alert: हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। मानसून सीजन में अब तक 205 लोगों की मौत हो चुकी है और बारिश से जुड़ी तबाही में 1033 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हुआ है। बुधवार की भारी बारिश के बाद एक नेशनल हाईवे समेत 166 सड़कें बंद हैं।

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन, पेड़ गिरने, नालों के उफान और सड़कों पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। राज्य में इस मानसून सीजन में अब तक 205 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बारिश और इससे जुड़ी घटनाओं से होने वाला कुल नुकसान 1033 करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गया है। बुधवार की बारिश के बाद राज्य में एक नेशनल हाईवे समेत 166 सड़कें बंद रहीं। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों के लिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। 20 और 21 अगस्त को ऊना, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर में भारी बारिश की संभावना है और कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

24 घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश

बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन में कई स्थानों पर करीब 120 से 150 मिलीमीटर तक बारिश हुई। वहीं शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा और सिरमौर में भी 50 से 80 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। इस भारी बारिश का असर सिर्फ निचले इलाकों तक सीमित नहीं रहा। पहाड़ी क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण ढलानों के खिसकने और सड़कों पर मलबा आने का खतरा बढ़ गया है। नदियों, खड्डों और नालों में पानी का स्तर बढ़ने से निचले इलाकों में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं।

सुजानपुर टीहरा में 156 मिमी बारिश

पिछले 24 घंटे में राज्य के कई स्थानों पर बारिश के आंकड़े बेहद ज्यादा रहे। हमीरपुर के सुजानपुर टीहरा में 156 मिमी, बिलासपुर के नैना देवी में 136 मिमी और हमीरपुर के नादौन में 128 मिमी बारिश दर्ज की गई। कांगड़ा के धर्मशाला में 127 मिमी बारिश हुई, जबकि ऊना के भरवीं में 118 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा पालमपुर और गगल में 111-111 मिमी बारिश दर्ज की गई। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ इलाकों में थोड़े समय के भीतर काफी ज्यादा पानी गिरा। लगातार बारिश के कारण पहले से कमजोर सड़कें और पहाड़ी ढलान और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं।

166 सड़कें बंद, मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार शाम तक प्रदेश में एक नेशनल हाईवे समेत कुल 166 सड़कें यातायात के लिए बंद थीं। सबसे ज्यादा असर मंडी जिले में देखने को मिला, जहां अकेले 84 सड़कें बाधित रहीं। इसके अलावा मंडी-कोटली-धर्मपुर नेशनल हाईवे भी रोपड़ू के पास बंद रहा। मंडी के बाद कुल्लू में 35, सिरमौर में 12 सड़कें बंद रहीं। वहीं शिमला, ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर में छह-छह मार्ग बाधित बताए गए। सड़कें बंद होने का सीधा असर स्थानीय लोगों, पर्यटकों और जरूरी सेवाओं की आवाजाही पर पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में किसी सड़क पर भूस्खलन या मलबा आने के बाद उसे खोलने में भी समय लगता है, जिससे कई इलाकों की कनेक्टिविटी प्रभावित होती है।

बिजली और पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित

भारी बारिश और खराब मौसम ने बिजली आपूर्ति को भी प्रभावित किया है। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 130 बिजली ट्रांसफार्मर बंद होने की सूचना है। लाहुल-स्पीति के स्पीति उपमंडल में 68 और हमीरपुर में 42 ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। इसके कारण कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। पेयजल व्यवस्था की स्थिति भी चिंताजनक है। प्रदेश में 222 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इनमें सबसे ज्यादा असर हमीरपुर में पड़ा, जहां 107 पेयजल योजनाएं प्रभावित बताई गई हैं। इसके अलावा सिरमौर में 55, बिलासपुर में 28 और कांगड़ा में 26 पेयजल योजनाएं बारिश से प्रभावित हुई हैं। सड़क और बिजली के साथ पेयजल योजनाओं के प्रभावित होने से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है।

राज्य में अब तक 205 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश में इस मानसून सीजन में बारिश, भूस्खलन, बाढ़ और सड़क हादसों से जुड़ी घटनाओं में अब तक 205 लोगों की जान जा चुकी है। लगातार खराब मौसम के कारण प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में जान-माल का खतरा बना हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्राकृतिक आपदा और भारी बारिश से प्रदेश को अब तक 1,033 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। यह नुकसान सड़क, बिजली, पेयजल समेत राज्य के कई बुनियादी ढांचों पर पड़ा है। लगातार बारिश के कारण नुकसान का आंकड़ा आगे और बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

20 और 21 अगस्त को भी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 20 और 21 अगस्त को ऊना, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और सिरमौर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इन इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। भारी बारिश के दौरान पहाड़ी सड़कों पर अचानक मलबा या पत्थर गिरने, नालों में पानी बढ़ने और भूस्खलन जैसी घटनाएं हो सकती हैं। IMD की सलाह के अनुसार भारी बारिश के दौरान संवेदनशील ढलानों, नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखना जरूरी है। 21 अगस्त के बाद बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आने की संभावना है, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ होने वाला नहीं है। 22 से 25 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रह सकती है।

मंडी में सबसे ज्यादा सड़कें प्रभावित

मंडी इस समय बारिश से प्रभावित जिलों में सबसे आगे है। जिले में 84 सड़कें बंद होने के कारण कई क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। मंडी-कोटली-धर्मपुर नेशनल हाईवे का रोपड़ू के पास बंद होना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मार्ग कई इलाकों की कनेक्टिविटी के लिए अहम है। कुल्लू में 35 और सिरमौर में 12 सड़कें बाधित हैं। वहीं शिमला, ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर में भी कई स्थानीय मार्ग बंद हैं। प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने चुनौती यह है कि बारिश जारी रहने के दौरान सड़कों से मलबा हटाकर यातायात बहाल किया जाए और साथ ही कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। मौजूदा हालात को देखते हुए हिमाचल में लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है।