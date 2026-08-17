सोशल मीडिया पर दिए गए एक अजीब विज्ञापन को लेकर देश भर में Flipkart की आलोचना हो रही है। हालांकि, विज्ञापन AI के जरिए बनाया गया लगता है, लेकिन उसका स्टाइल इस तरह का है कि लोग कंपनी के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं।

Flipkart freedom sale ad: सोशल मीडिया पर दिए गए एक अजीब विज्ञापन को लेकर देश भर में Flipkart की आलोचना हो रही है। हालांकि, विज्ञापन AI के जरिए बनाया गया लगता है, लेकिन उसका स्टाइल इस तरह का है कि लोग कंपनी के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। यह विज्ञापन फ्लिपकार्ट के फ्रीडम सेल से जुड़ा है, जिसमें शोक संदेशों जैसे विजुअल स्टाइल का इस्तेमाल किया गया था।

श्रद्धांजलि वाली शैली में विज्ञापन

विज्ञापन में जीवित लोगों की तस्वीरें और निजी जानकारी को श्रद्धांजलि देने वाले बॉक्स जैसी शैली में दिखाया गया था। उनके ऊपर साफ तौर पर लिखा था कि कंपनी बिल्कुल भी दुखी नहीं है और इसके बाद यह बताया गया था कि भले ही विज्ञापन में दिखाए गए लोग जीवित रहेंगे, लेकिन फ्लिपकार्ट की डील्स खत्म होने वाली हैं, क्योंकि सेल का आखिरी दिन नजदीक आ रहा है।

शोभा डे ने भी की आलोचना

इस कैंपेन की सोशल मीडिया पर तेजी से आलोचना हुई। कई यूजर्स ने इस कॉन्सेप्ट को असंवेदनशील और अनुचित बताया। लेखिका और कॉलमनिस्ट शोभा डे ने भी इस कैंपेन की आलोचना की और ग्राहकों से फ्लिपकार्ट का बहिष्कार करने की अपील की।

उन्होंने लिखा, ”सबसे ज्यादा स्वार्थी, घिनौना और असंवेदनशील विज्ञापन! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई @Flipkart। तुम्हें शर्म आनी चाहिए!! उम्मीद है कि तुम्हारी ‘सेल’ फ्लॉप हो जाएगी और ग्राहक तुम्हारा बहिष्कार करेंगे।”

The most self-serving, disgusting and insensitive ad ! How dare you @Flipkart . Shame on you !! Hope your “sale ” flops and consumers boycott you!#flipcart #sale #freedom pic.twitter.com/8eJ9Ft1Xkj — Shobhaa De (@DeShobhaa) August 16, 2026

मार्केटिंग पर उठाए सवाल

यह स्पष्ट नहीं है कि विज्ञापन में दिखाए गए लोग असली हैं या नहीं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी सवाल उठाया कि क्या यह कैंपेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बनाया गया था, लेकिन आलोचना का मुख्य केंद्र मार्केटिंग के लिए मौत और श्रद्धांजलि से जुड़ी तस्वीरों का इस्तेमाल करने का फैसला था।

असंवेदनशील और अमानवीय

एक यूजर ने लिखा, ”हद से ज्यादा घटिया! पूरी क्रिएटिव टीम या एजेंसी को नौकरी से निकाल देना चाहिए। जिन लोगों ने इस बकवास को मंजूरी दी, उन्हें भी हटा देना चाहिए।” एक और यूजर ने कमेंट किया, ”हमें आम लोगों को मरने के बाद भी सम्मान के साथ रहने देना चाहिए। यह ऐड असंवेदनशील और अमानवीय है।”